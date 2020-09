L'humoriste Jean-Marie Bigard. — Jacques BENAROCH/SIPA

De passage en Bretagne avec son spectacle, Jean-Marie Bigard se rendra samedi sur un rond-point près de Brest pour rencontrer des « gilets jaunes », a-t-il annoncé sur Twitter. L’humoriste n’ira en revanche pas manifester à Paris aux côtés de Jérôme Rodrigues, qui a assimilé les policiers à une « bande de nazis ». « Je dis que non, je ne peux pas samedi défiler aux côtés d’un mec qui traite la police de nazis. Je suis un ami de la police aussi bien que je suis un ami des « gilets jaunes », ça n’est pas du tout contradictoire », explique-t-il dans sa vidéo avant d’annoncer qu’il ira à Brest où il trouvera « bien un petit rond-point là-bas pour boire un canon avec (ses) amis les « gilets jaunes » ».

Je viens de voir les propos qu'a tenu Jérome Rodriguez sur la police. Il m'est bien évidemment impossible de les cautionner.

Je me désolidarise donc de Jérome et je refuse de défiler à ses côtés samedi prochain, même si la cause me tenait à coeur. pic.twitter.com/C4wTxglbEO — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 10, 2020

« Mon avion arrive à Brest à 18h20 et j’irai à un endroit où il y a des « gilets jaunes », car ce n’est pas parce que je me désolidarise de Jérôme Rodrigues que je suis désolidarisé du peuple, des gens les plus démunis, des « gilets jaunes » en général », a-t-il expliqué.

« Je suis candidat depuis un moment »

Concernant ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2022, Jean-Marie Bigard a confirmé qu'il était candidat tout en reconnaissant que l’échéance était encore lointaine. « Je vais le redire samedi, je suis candidat depuis un moment, je suis avec le peuple mécontent », indique-t-il. « Nous sommes dirigés par des gens complètement incompétents qui nous ont fait mensonge sur mensonge lors de cette crise sanitaire et qui devraient tous être virés », a-t-il ajouté.

Jean-Marie Bigard explique qu’il veut défendre « tous les gens qui en chient ». « Il y a 9 millions de personnes en France qui claquent du bec et peinent à joindre les deux bouts dès le 2 du mois dans le 7e pays le plus riche du monde ». « Je m’attends au pire, je n’ai que des coups à prendre. Je suis dans le don de ma personne. Les autres se gavent avec l’argent du peuple », a-t-il ajouté.