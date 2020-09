Nicolas Sarkozy se fait rare dans les médias mais sa sortie dans — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Est-ce une erreur ? Ou un lapsus, raciste, en l’espèce ? En tout cas une association d’idées qui pose problème. Jeudi soir, lors de l’émission Quotidien, Nicolas Sarkozy a ironisé sur le changement de titre en France du roman d’Agatha Christie, Dix petits nègres, titre qui a une forte connotation raciste. Il l’a associé avec le mot « singe », qui peut lui aussi avoir une forte interprétation raciste.

« Cette volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n’écoutent personne… Je ne sais plus, on a le droit de dire “singe” ? Parce que… On n’a plus le droit de dire les… On dit quoi, Les dix petits soldats (Ils étaient dix, en réalité) maintenant ? C’est ça ? Ouais… Elle progresse la société ! (…) Oui, bah on n’a plus le droit maintenant. On a peut-être le droit de dire “singe” sans insulter personne. »

Cela représente 12 % de la population de l’Etat. Au moins 500.000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer dans l’Oregon, jeudi soir, alors qu’une centaine d’incendies continuent de dévaster la côte ouest des Etats-Unis, où ils ont causé la mort d’au moins huit personnes cette semaine. Dans l’Oregon, au moins cinq villes ont été « significativement détruites » et près de 4.000 km2 sont partis en fumée, a déclaré la gouverneure Kate Brown. En seulement trois jours, les flammes ont consumé le double de la végétation qui brûle en moyenne en une année. Jeudi soir, les secours n’étaient pas en mesure de fournir un nouveau bilan, alors que 3 personnes sont mortes mercredi.

Vos stars vous manquent et tout est dépeuplé. Battu jeudi à Lens (1-0) pour son premier match de Ligue 1, le PSG a payé au prix fort l’absence de ses stars. Sans Neymar, Di Maria ou encore Mbappé, le jeu offensif parisien a frôlé le néant avec un tir cadré en 90 minutes. Du coup, Thomas Tuchel a de quoi être inquiet avant de défier l’OM dimanche au Parc des Princes. Si Neymar et Di Maria, touchés par le Covid, pourront faire leur retour après leur quatorzaine, le manque de rythme risque de se faire sentir.