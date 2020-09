Lancer le diaporama Construit par Vauban à la fin du XVIIe siècle, le fort de la Conchée est situé au large de Saint-Malo. — Compagnie du fort de la Conché

Une semaine avant les Journées du patrimoine, le fort de la Conchée ouvrira exceptionnellement ses portes au public ce week-end.

Situé au large de Saint-Malo, cet ouvrage militaire a été construit par Vauban à la fin du XVIIe siècle.

Entièrement détruit à la Libération de Saint-Malo, le fort a été racheté par une bande de passionnés qui s’activent depuis 30 ans à le restaurer.

C’est un grand vaisseau de pierre perché sur son rocher qui veille depuis plus de trois siècles sur la baie de Saint-Malo. Situé à quatre kilomètres de la côte et seulement accessible par bateau, le fort de la Conchée se laisse difficilement approcher. Il sera exceptionnellement ouvert au public ce week-end, une semaine avant les Journées européennes du patrimoine. « Les horaires de marées sont très défavorables le week-end prochain pour accéder au fort et nous avons donc avancé d’une semaine les visites », explique Bernadette Benoist.

A bord du Fort de la Conchée, chef d'oeuvre de #Vauban Superbe initiative de rénovation d'A. Rondeau @VilleSaintMalo https://t.co/REpJmGOQwE pic.twitter.com/LFKxGr2Lvp — Geneviève HéryArnaud (@Genevieve_Hery) August 15, 2017

C’est elle qui préside la Compagnie du fort de la Conchée, une association qui œuvre pour la restauration de l’ouvrage militaire, classé au titre des Monuments historiques. Comme les forts National, Harbour et du Petit Bé, il est l’œuvre de Vauban. A la fin du XVIIe siècle, c’est à cet architecte que Louis XIV a confié la mission de protéger la ville de Saint-Malo des attaques des armées anglaises et hollandaises.

Entièrement détruit lors de la libération de Saint-Malo

Pour construire le fort de la Conchée, Vauban jeta son dévolu sur le rocher isolé de Quincé, situé à proximité de la fosse aux Normands. « C’était un endroit très stratégique car c’est là que mouillaient normalement les flottes ennemies », raconte Bernadette Benoist. Une fois le fort érigé et armé en 1695, l’architecte ne cacha d’ailleurs pas sa fierté. « La Conchée sera ci-après la meilleure forteresse du royaume, la plus petite et la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à bâtir, car jamais ouvrage ne le fût autant » écrivit-il alors au roi de l’époque.

Pendant deux siècles, le fort assura la défense de la cité corsaire avant d’être abandonné et mis en vente au début du XXe siècle. En 1944, il subira de plein fouet les bombardements lors de la Libération de Saint-Malo. « Tout a été détruit pendant la guerre, le fort n’était plus qu’un amas de pierres », souligne Bernadette Benoist.

Le chantier de restauration du fort achevé à 80 %

Ce n’est qu’en 1988 que le fort a refait surface. Conduite par Alain Rondeau, ancien journaliste nautique, une bande de passionnés d’aventures maritimes et de vieilles pierres a alors racheté l’édifice à un particulier afin de le restaurer et de lui redonner ses lettres de noblesse. « C’était un projet un peu fou à l’époque mais nécessaire pour préserver ce joyau de l’architecture », estime la présidente de l’association, toujours fascinée par « la beauté des souterrains voûtés » du fort.

Trente ans plus tard, le chantier se poursuit. « Environ 80 % du fort a été restauré, précise Bernadette Benoist. C’est déjà satisfaisant mais il nous reste encore une grosse tranche de travaux sur le boulevard de la défense ». Mais compte tenu de la situation géographique du fort et de la complexité du chantier, l’opération coûte cher. « On table sur une enveloppe de trois millions d’euros, indique-t-elle. C’est beaucoup mais on va tout faire pour restaurer ce fort dans son intégralité ».