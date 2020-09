Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, et qui seront dans l’impossibilité de télétravailler, le gouvernement a annoncé ce mercredi soir qu’ils seront placés en activité partielle. Les parents pourront ainsi « bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement », précise le ministère des Solidarités et de la Santé. « Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif ».

Pour la troisième fois depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron est depuis mercredi en fin de journée en Corse. A Ajaccio, le président a participé à un « dîner républicain » avec une quinzaine d’élus, dont les principaux représentants de la mouvance nationaliste. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, était présent mais son collègue de l’Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a refusé d’y participer. Accompagné de quatre membres du gouvernement : Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires), Gérald Darmanin (Intérieur), Marlène Schiappa (Citoyenneté) et Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme), Emmanuel Macron se rendra ce jeudi à Bonifacio avant le septième sommet du Med7 à Porticcio.

La Corse a une identité bien à elle. Elle est corse, française, européenne et méditerranéenne. C’est toute sa force ! Je suis très heureux de la retrouver. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2020

Alimentés par la sécheresse et des vents violents, des incendies d’une ampleur historique continuent de ravager toute la côte ouest des Etats-Unis, de Seattle jusqu’à San Diego. Mercredi, ils ont causé la mort de six personnes supplémentaires, dont un enfant d’un an. A San Francisco, les habitants se sont réveillés sous un ciel orange sombre digne d’une scène d’apocalypse à cause de la fumée. Retrouvez dans ce diaporama sélectionné par 20 Minutes les photos qui montrent l’enfer de la situation américaine.

X.M.