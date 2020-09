Un Ehpad en France (image d'illustration). — BONY/SIPA

Le numéro un européen des maisons de retraite Korian n’a déploré « pratiquement plus aucun décès lié au coronavirus » depuis l’été, a affirmé sa directrice générale, évoquant une « phase épidémique qui n’a rien à voir » avec celle qui a fait 700 morts dans son réseau au printemps.

« On voit depuis cet été que le virus circule dans un certain nombre de zones et nous avons repéré ou eu des cas contacts ou des cas positifs dans environ 20 % de nos implantations, nos maisons de retraite, nos cliniques, nos réseaux de soins à domicile », a indiqué mercredi Sophie Boissard, directrice générale mercredi sur Franceinfo. « Mais la très bonne nouvelle, c’est que jusqu’à présent la quasi-totalité de ces cas sont asymptomatiques », a-t-elle précisé. « C’est l’immense différence avec le pic épidémique que nous avons vécu au printemps dernier. »

Davantage de tests

Celui-ci s’est soldé au premier semestre, au sein du réseau hexagonal de Korian qui compte 450 établissements, par « un peu plus de 700 personnes décédées, étant positives ou probablement positives au coronavirus puisqu’on n’avait pas de tests à l’époque », a-t-elle rappelé. « Depuis lors, il n’y a pratiquement plus aucun décès lié au coronavirus. Depuis cet été, on est entrés dans une phase épidémique qui n’a rien à voir », a estimé la directrice générale du groupe, présent aussi en Allemagne, au Bénélux et en Italie.

Depuis le 1er août, le groupe a procédé à des « campagnes massives de tests » dans un tiers de son réseau, a-t-elle dit. Et en cette rentrée, « il nous faut des tests salivaires, des tests à lecture directe », pour « les soignants et les visiteurs ».

Interrogée sur les plaintes contre X pour homicide volontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger d’autrui déposées en avril par des proches de résidents de l’Ehpad La Riviera de Mougins après les décès dus au Covid-19, de 40 des 109 résidents, Sophie Boissard a affirmé : « Il y a deux enquêtes préliminaires en cours (…) c’est à la justice de faire son travail, et bien sûr nous collaborons étroitement avec les services enquêteurs. »