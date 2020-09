Un élevage de chevaux en France, à Plailly le 7 septembre 2020. — Thomas Samson/AP/SIPA

Un grand pas vient d’être fait pour tenter de comprendre les raisons qui poussent des personnes à mutiler et tuer des chevaux sur plus de la moitié du territoire. Pour la première fois depuis le début d’une vague sans précédent d’attaques contre des équidés cet été, un suspect a été interpellé lundi dans le Haut-Rhin et placé en garde à vue. Son arrestation a été possible grâce à la diffusion d'un portrait-robot.

L’aide d’un portrait-robot

« C’est un homme de 50 ans, sans emploi, qui a été interpellé à son domicile à Nambsheim » à 9h05 lundi matin par les gendarmes de la section de recherches de Dijon, a indiqué Arnaud Laraize, le procureur de la République de Sens. Ce portrait-robot, diffusé fin août, est celui d’un des deux auteurs de sévices infligés à un cheval et deux poneys le 24 août dernier dans un refuge de l’Yonne.

Selon le procureur, le suspect « est connu en Allemagne pour des agressions sur des animaux », alors que sur le territoire il « est plutôt connu pour des infractions de stupéfiants ». L’homme a été placé en garde à vue et des perquisitions menées à son domicile n’ont pour l’heure « pas été très concluantes », mais « il y a pas mal de matériel informatique à exploiter », a encore indiqué Arnaud Laraize.

Des actes « ignobles »

Depuis plusieurs mois, le nombre des chevaux victimes de mutilations ne cesse d’augmenter. La mystérieuse et barbare affaire est si préoccupante qu’elle est maintenant entre les mains du ministre de l’Intérieur. « Nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles qui sont commis. Il y a aujourd’hui 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France dans plus de la moitié des départements de France », a déclaré lundi soir Gérald Darmanin, en déplacement au nord de Paris dans la commune rurale de Plailly (Oise). Accompagné du ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, il a pris part à une réunion avec des responsables locaux et des propriétaires et gérants d’écurie dont les chevaux ont été victimes de sévices.

Nos forces de sécurité sont particulièrement mobilisées afin d’interpeller les responsables des actes de torture sur les chevaux.

Avec @J_Denormandie, nous appelons les Français à la mobilisation générale pour signaler tout indice permettant de mettre un terme à ces atrocités. pic.twitter.com/Mt1i6BFKZO — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 7, 2020

« Nous sommes ici mobilisés pour faire en sorte que cette crainte puisse disparaître le plus rapidement possible, que cette cruauté puisse cesser le plus rapidement possible et que in fine justice soit faite », a assuré pour sa part Julien Denormandie. Toutes les pistes sont envisagées : un challenge sur Internet, des dérives sectaires, le mimétisme, la haine des équidés ou encore des rites sataniques.