Jean-Michel Blanquer lors de la rentrée scolaire — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une semaine après la rentrée scolaire, 28 établissements ainsi que 262 classes sont fermés en France en raison de cas de Covid-19, a indiqué lundi le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer sur BFMTV. Soit six établissements de plus qu’en fin de semaine dernière et plus du double du nombre de classes.

« C’est le genre de choses que nous attendions », « c’est le corollaire indispensable de la prudence que nous avons », a commenté le ministre, ajoutant que le chiffre serait « probablement plus élevé au cours des prochains temps ».

Bientôt un dispositif enfant malade « spécial Covid »

Interrogé pour savoir combien d’élèves manquaient à l’appel en cette rentrée, il a estimé qu’il était « trop tôt pour donner un chiffre ». « Les premières remontées que nous avons, c’est que l’immense majorité des élèves sont revenus », a-t-il dit.

Jean-Michel Blanquer était invité de BFMTV aux côtés d’Elisabeth Borne. Les deux ministres ont assuré qu’un dispositif enfant malade « spécial Covid » allait être dévoilé pour les parents qui doivent garder leur enfant qui ne peut plus être scolarisé.

« La priorité est que les parents puissent continuer à travailler, rappelle Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Si ça n’est pas possible, on finalise un dispositif, que ce soit des indemnités journalières ou de l’activité partielle qu’on est en train d’arbitrer. »