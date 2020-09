Une personne âgée dans un Ehpad (illustration). — JEFF PACHOUD-POOL/SIPA

Plus de la moitié des résidents ont d’ores et déjà été diagnostiqués positifs. Depuis dimanche, la cinquantaine de personnes âgées vivant au sein de l’Ehpad L’étoile du jour, dans le 5e arrondissement de Lyon, sont confinées dans leurs chambres en raison d’un foyer de cas de coronavirus observé dans l’établissement, indique ce lundi la mairie.

Dimanche, 30 résidents ont été testés positifs au Covid-19. « Les résultats de 10 autres tests sont encore attendus, 15 sont revenus négatifs », détaille la municipalité. « Les symptômes des personnes touchées par l’épidémie sont pour le moment plutôt légers et comparables à une grippe. Un certain nombre de résidents est asymptomatique », ajoutent les services du maire écologiste Grégory Doucet.

Le personnel dépisté

Etant donné l’évolution de la maladie, en recrudescence des dernières semaines à Lyon, la mairie, l’Agence régionale de santé et les HCL « restent extrêmement attentifs aux malades et aux risques d’aggravation ». Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été décidé de maintenir à l’abri, dans leurs chambres, les résidents de l’Ehpad, dont les proches ont été informés de la situation dimanche et lundi. Les soignantes et les soignants font également l’objet de dépistage.

Le temps de ce confinement, une attention particulière devrait être portée aux liens des résidents avec l’extérieur. « Nous souhaitons des règles de sécurité rigoureuses tout en maintenant des liens avec les familles ou les accompagnants car le risque lié au "syndrome de glissement" peut avoir des conséquences dramatiques pour nos aînés (es) », assure ce lundi dans un communiqué Alexandre Chevalier, adjoint lyonnais au Lien intergénérationnel et à la Qualité de vie des aînés.