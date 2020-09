Non, LR n'a pas organisé sa rentrée sans tenir compte des gestes barrières

FAKE OFF Sur Twitter, des internautes dénoncent l'absence de précautions sanitaires lors de l'événement organisé le week-end dernier dans les Yvelines

Agnès Evren, François Baroin et Christian Jacob à la rentrée des Républicains au Port-Marly (Yvelines), le 5 septembre 2020. — Jacques Witt/SIPA

Les Républicains (LR) se sont-ils rassemblés pour leur rentrée politique sans respecter ni préconiser les gestes barrières ?

Sur Twitter, des photos prises lors de cet événement, organisé les 4 et 5 septembre au Port-Marly (Yvelines), et montrant des cadres comme des militants du parti attablés à proximité les uns des autres, sont publiées pour dénoncer ce manque de précautions sanitaires.

Si ces images sont authentiques, elles occultent le protocole sanitaire mis en place lors de ce « Rendez-vous de la jeunesse », l'absence de masque y étant seulement autorisée le temps du déjeuner.

Les images des rassemblements politiques à l’ère du coronavirus seront-elles désormais systématiquement scrutées par des internautes prêts à vérifier que les gestes barrières y ont bien été respectés ?

Sur les réseaux sociaux, la prétendue absence de protocole sanitaire lors de la rentrée des Républicains (LR) au « Rendez-vous de la jeunesse » de Port-Marly (Yvelines), les 4 et 5 septembre, a en tout cas suscité de vives critiques – deux semaines seulement après une vague de reproches similaires contre Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise (LFI).

Aucun masque... Pas de distanciation.... Et pour un Kinder ou un sandwich 135 euros.... Respect des gestes barrières... Ou pas... Rassemblement des Républicains... pic.twitter.com/L26kBFKjsW — No pasarán!!! (copyright @sidpics) (@patnice63) September 6, 2020

Plusieurs tweets ou posts Facebook relayent en effet des photos montrant des personnalités LR – comme François Baroin, Christian Jacob ou encore Gérard Larcher – partager une même table, en extérieur, sans porter de masque ni se tenir à distance les uns des autres.

Les jeunes LR à la rentrée politique des LR.



Faut se mettre sur les genoux les uns des autres si l'idée c'est de faire péter le record européen du plus gros cluster de Covid 19 ... Non ?



😂😂😂 pic.twitter.com/K5Ha6NYlC6 — Benjamin Amar (@benjaminamar4) September 5, 2020

« Aucun masque… Pas de distanciation…. […] Respect des gestes barrières… Ou pas… Rassemblement des Républicains… », peut-on ainsi lire en commentaire d’un des tweets critiques les plus relayés quand un autre, montrant une dizaine de militants poser pour une photo, ironise : « Les jeunes LR à la rentrée politique des LR. Faut se mettre sur les genoux les uns des autres si l’idée c’est de faire péter le record européen du plus gros cluster de Covid 19… Non ? »

Les photos en question ont bien été prises lors du « Rendez-vous de la jeunesse » organisé par le parti : celles montrant Gérard Larcher, François Baroin et Christian Jacob à la même table avaient initialement été publiées samedi 5 septembre par le compte Twitter des Républicains, comme on peut le voir ci-dessous.

🍴 Les élus et les jeunes échangent autour d'un déjeuner avant de se retrouver à 14h30 avec @AurelienPradie, @francoisbaroin, @gerard_larcher, @ChJacob77...



🔴 A suivre en #direct sur cette page !#RentreeLR pic.twitter.com/IIwbUgaca2 — les Républicains (@lesRepublicains) September 5, 2020

Quant au cliché des jeunes militants réunis sur plusieurs tables collées les unes aux autres, on en trouvait trace le même jour sur le compte d’un jeune militant LR, qui a tweeté différentes photos de l’événement.

Suite de la seconde journée de la #RentréeLR autour d’un excellent déjeuner en bonne compagnie...😉 avec les @JReps_75 @JeunesDati_7 ! pic.twitter.com/hgStFTh2sU — Florent Rossi (@Florent__Rossi) September 5, 2020

En revanche, contrairement à ce que laissent penser les reprises virales de ces photos, différentes mesures sanitaires étaient bien en vigueur tout au long de ces deux journées dans les Yvelines.

« Chacun des entrants a été contrôlé à l’entrée par un contrôle de température, [et il y avait] obligation de port du masque avec rappel à l’ordre par les [agents de sécurité] tout au long de l’événement », ainsi que du « gel hydroalcoolique à disposition », confirme pour sa part à 20 Minutes Geoffroy Bax de Keating, maire LR de Perray-en-Yvelines et responsable des Jeunes LR des Yvelines.

Le parti LR nous confirme ces dispositions, tout en précisant avoir « aussi fait une communication en amont sur le respect des gestes barrières ». « Les photos [en question] sont les photos du déjeuner à table où il était autorisé de retirer son masque pour manger », ajoute-t-il.

Différentes images prises pendant ce « Rendez-vous de la jeunesse » permettent de vérifier qu’un tel protocole sanitaire était bien en place, au même titre que des publications mises en ligne avant ou pendant l’événement. A commencer par un post Facebook publié par ses organisateurs, juste avant son lancement, le vendredi 4 septembre, qui rappelait, photos à l’appui, que « le [port du] masque [serait] obligatoire sur tout le site. » Conformément aux mesures sanitaires indiquées en amont aux futurs participants sur la page Facebook des Républicains.

Deux autres publications, dans la foulée, montraient les participants et participantes arriver masquées à l’entrée des lieux, ainsi qu’un contrôle individuel de température effectué à cette occasion.

Enfin, on aperçoit clairement, dans une vidéo du Huffington Post filmée lors de ce « Rendez-vous de la jeunesse », le personnel masqué à l’accueil de l’événement (à 0’45), aux côtés de distributeurs de gel hydroalcoolique, ainsi que le fameux dispositif de contrôle à l’entrée du site (à partir de 2’18).

Des tables limitées à 8 personnes

« Un masque en tissu était fourni à l’entrée. Les gens portaient le masque tout du long et les quatre ateliers-débats avaient lieu en même temps, ce qui a permis d’éparpiller le public présent », nous précise en outre un jeune militant LR présent pendant ces deux journées.

« Du gel hydroalcoolique était disponible pour chaque atelier et, pour éviter que les micros ne passent de main en main, nous avons utilisé des micros à perche avec des filets protecteurs », ajoute enfin le parti LR.

La seule exception au port du masque était donc permise le temps du repas, bien que ce déjeuner ait également fait l’objet de mesures spéciales en raison du contexte sanitaire, selon Les Républicains : « A table, le nombre de couverts était limité à huit, alors que nous organisons d’habitude de grandes tablées ».

Le déjeuner organisé lors de la rentrée des Républicains au Port-Marly (Yvelines), le 5 septembre 2020. - Jacques Witt/SIPA

Si la photo virale de Christian Jacob, de François Baroin et de Gérard Larcher permet de constater que ces petites tables étaient effectivement disposées à distance les unes des autres – ainsi que le cliché du photographe Jacques Witt ci-dessus –, celle des jeunes militants LR montre clairement un groupe d’une dizaine de personnes rassemblées autour de plusieurs tables rapprochées les unes des autres.

« Ce n’était pas la disposition d’origine des tables, on a fait une table [avec les militants LR] de Paris 15 et d’autres personnes s’y sont greffées le temps de la photo », précise l’un des jeunes militants LR présent à ce moment-là.

Du beau monde, des thématiques intéressantes, des intervenants convaincants, une famille politique réunie.

OUI, la #RentreeLR est un succès ! La jeunesse de droite est présente et prête ! pic.twitter.com/hwTA3v13TY — Auriane Calambe 🇫🇷🇲🇶 (@AurianeCalambe) September 5, 2020

Enfin, les différentes images relayées par différents élus ou militants présents à ce rendez-vous de rentrée montrent bien la plupart des participants masqués lors de leurs déplacements au sein de l’événement – à l’exception notable du moment du déjeuner.