LUXE Située près de l’archipel de Bréhat, l’île privée est à vendre pour un peu plus de 1,5 million d’euros

Située près de l'archipel de Bréhat, l'île de Roch Ar Hon fait 6.420 m2. — Sotheby’s International Realty

Un petit coin de paradis attend son heureux propriétaire en Bretagne. Mise en vente cet automne, l’île privée de Roc’h ar Hon, située près de l’archipel de Bréhat (Côtes-d’Armor) n’a toujours pas trouvé d’acquéreur, comme le rapporte Ouest-France.

L’annonce de l’agence immobilière Sotheby’s est pourtant séduisante. Elle mentionne « une superbe île douanière » avec « une jolie maison édifiée en 1758 de 140 m2 » et de nombreux chemins et escaliers permettant « de parcourir une nature luxuriante et atteindre la guérite au sommet de l’île ». Une cale privée aménagée permet également d’accéder à ce petit rocher de 6.420 m².

Le rêve a toutefois un prix puisqu’il faudra débourser 1,575 million d’euros pour s’offrir l’île bretonne. Un bien d’exception qui ne devrait « pas rester longtemps sur le marché », prévient l’agence immobilière de luxe, précisant que « des visites sont prévues ».