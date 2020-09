EXTINCTION DES FEUX Ce week-end devait se tenir la Grande Braderie de Lille, qui a été annulée, mais le préfet prend encore plus de précautions

La Grande braderie de Lille, l'année dernière. (archives) — CHINE NOUVELLE/SIPA

Le préfet du Nord a décrété la fermeture des bars de minuit à 6 heures dans la nuit de samedi à dimanche à Lille, le week-end où devait se tenir la célèbre braderie, la circulation du Covid s’intensifiant tandis que les précautions se relâchent. Devront rester fermés sur le territoire de Lille, « pour la soirée du samedi 5 septembre 2020 de minuit à 6 heures », tous les bars, snacks, commerces d’alimentation ou établissements vendant de l’alcool ou de la nourriture, précise la préfecture dans un communiqué.

Le préfet Michel Lalande a pris cette décision après avoir observé, « depuis la mi-août, un relâchement des comportements », notamment dans les « secteurs festifs de la ville de Lille ». Michel Lalande a lui-même constaté jeudi en compagnie des forces de l’ordre des irrégularités concernant la capacité d’accueil des établissements et les règles de distanciation, dans un secteur animé de la ville.

2,5 millions de visiteurs habituellement

« Ces constats préoccupants d’attroupements de consommateurs pourraient imposer, dans les jours à venir, de nouvelles mesures de précaution », avertit le communiqué. Ces manquements aux règles sanitaires interviennent alors que « le taux d’incidence du département a brusquement grimpé à 46,5 soit 10 points d’augmentation en une semaine » et a « passé la barre des 65 (cas de Covid-19) pour 100.000 habitants » dans la métropole lilloise, s’alarme la préfecture.

Le week-end du 5 et 6 août aurait dû se tenir la grande Braderie de Lille, dont les précédentes éditions ont vu se côtoyer dans les rues jusqu’à 2,5 millions de visiteurs venus de tout l’Hexagone et de l’étranger. Coïncidant avec la période de rentrée pour de nombreux étudiants, ce gigantesque vide-greniers doit cette année, pandémie oblige, être remplacé par une plus modeste « braderie des commerçants ».