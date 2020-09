(A VOTRE) SANTE Neuf salariés y ont été testés positifs au coronavirus depuis huit jours, et l’un d’eux est désormais hospitalisé dans « un état critique »

Un des principaux sites de production en Belgique du numéro un mondial de la bière AB InBev a été mis à l’arrêt depuis ce jeudi en raison de la découverte d’un foyer d’infection au coronavirus, a-t-on appris ce vendredi de source syndicale, confirmant une information de la RTBF.

Il s’agit de l’usine de Jupille-sur-Meuse, près de Liège (est), commune qui a inspiré le nom de la Jupiler, une des marques les plus connues du géant brassicole. Neuf salariés y ont été testés positifs au coronavirus depuis huit jours, et l’un d’eux est désormais hospitalisé dans « un état critique », a dit à l’AFP Patrick Rehan, du syndicat socialiste FGTB, reprochant à la direction d’avoir « traîné » à prendre les mesures adéquates.

Une centaine de salariés dépistés

« Le site est à l’arrêt depuis hier [jeudi] », a ajouté le responsable syndical. Le foyer d’infection a été découvert dans le département logistique-transport du site, qui emploie une centaine de salariés sur un total d’environ 750 dans l’usine.

Lors d’une réunion ce vendredi matin avec des représentants de la direction du groupe, des responsables syndicaux ont demandé que des dirigeants soient écartés, toujours selon Patrick Rehan. « Les personnes qui n’ont pas bien géré la situation n’ont plus leur place ici », a-t-il affirmé. Sollicitée par l’AFP, la direction n’avait pas donné suite dans l’immédiat. Selon la FGTB, une centaine de salariés de Jupille ont subi un dépistage depuis ce jeudi.

La Belgique est un des pays européens les plus endeuillés par le coronavirus en chiffres absolus. Le pays a toutefois opté dès le début pour un recensement large des décès, puisque sont inclus dans le total ceux possiblement liés au virus, sans forcément qu’un test ait pu confirmer ce soupçon.

Les autorités recensaient vendredi 86.544 cas et 9.899 décès, soit un des plus forts taux de mortalité au monde rapporté à la population (environ 11,5 millions d’habitants). Outre Jupiler, le brasseur belgo-brésilien AB InBev, dont le siège social est à Louvain dans le centre de la Belgique, possède les marques Budweiser, Stella Artois, Corona etc.