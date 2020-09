Des dizaines de personnes ont manifesté à Rochester pour demander justice pour Daniel Prude, le 3 septembre 2020 — Ted Shaffrey/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plus de trois mois après George Floyd, mort asphyxié sous le genou d’un policier, l’Amérique s’indigne aujourd’hui pour Daniel Prude. Cet Afro-Américain de 41 ans, en proie à des troubles psychologiques, et qui errait nu dans la rue, est mort asphyxié par des policiers en mars dernier dans l’Etat de New York. Les agents ont placé un sac sur sa tête – pour se protéger de ses crachats en pleine pandémie de coronavirus – puis l’ont plaqué au sol pendant deux minutes alors qu’il neigeait, selon une vidéo publiée par sa famille mercredi. Jeudi, la maire de Rochester, Lovely Warren, qui est afro-américaine, s’est dite « choquée » et a annoncé la suspension des sept policiers présents lors de l’interpellation.

Covid en pagaille dans le foot : Trois nouveaux cas au PSG, et Mandanda positif

La liste s’allonge du côté du PSG. Di Maria et Paredes d’abord, puis Neymar… Et voilà que le club parisien annonce ce jeudi soir que « trois nouveaux cas positifs » au coronavirus avaient été détectés au sein de son effectif. Parmi les, désormais, six cas positifs figure Marquinhos, qui a ressenti des symptômes depuis deux jours, selon l’Equipe. Tous ces joueurs étaient présents à Ibiza pendant les congés accordés par le PSG après la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich. De son côté, Steve Mandanda est forfait pour les prochains matchs des Bleus : le gardien de but marseillais a, lui aussi, été testé positif au coronavirus par deux fois. Le portier doit quitter le groupe vendredi matin, a précisé l’encadrement de l’équipe de France à deux jours du match de Ligue des nations en Suède.

Heureusement, la panne n’a pas duré. Une coupure d’électricité a plongé dans le noir environ 270.000 foyers jeudi soir dans quatre départements, dont la moitié en Haute-Vienne, a indiqué Réseau de Transport d’Electricité (RTE). La coupure a eu lieu à 21h26, et à minuit, « l’ensemble des foyers étaient réalimentés », a indiqué RTE dans la nuit, s’excusant pour « la gêne occasionnée ».