Un extrait de la vidéo virale du faux cours universitaire. — capture d'écran/Twitter

Des étudiants qui quittent l’amphi, un professeur qui se fait gifler… La vidéo d’un cours d’université qui vire au grand n’importe quoi est devenue virale sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes sont convaincus qu’elle a été filmée à la rentrée 2020.

Mais il s’agit en réalité d’un faux cours organisé avec la complicité d’un professeur en 2018, à l’université de Grenoble (Isère).

Un étudiant qui cavale sur les tables, une camarade qui insulte et gifle le professeur en quittant l’amphithéâtre dans le brouhaha général… Difficile d’imaginer une reprise des cours plus chaotique que celle qui semble avoir eu lieu cette semaine dans une université française, à en juger par une vidéo mise en ligne sur Twitter.

« J’suis mort, c’est un amphi ou le stade de France là ? », « L’élite de la nation… Et on ose dire qu’il n’y a pas d’ensauvagement… » s’indignent les internautes l'ayant relayée.

ptdrr jsuis mort c’est un amphi ou le stade de France la ? pic.twitter.com/mZCor4RFho — キングダム 🚬 (@kaedochiyama) September 1, 2020

Mais il s’agit en réalité d’un faux cours mis en scène il y a quelques années à l’université de Grenoble.

FAKE OFF

Le 1er septembre, un autre utilisateur de Twitter avait partagé cette vidéo avec la légende suivante : « Quand tu rassembles toutes les classes de STMG [Sciences et technologies du management et de la gestion] dans un même amphi à la fac ça donne ça #rentreescolaire2020 ».

Quand tu rassemble toute les classes de STMG dans un meme amphi à la fac ça donne sa #rentreescolaire2020 pic.twitter.com/scesFJR2iw — VA LA BAS 🕒🚀 (@VaLaBas75) September 1, 2020

Et tandis que celle-ci commençait à devenir particulièrement virale – avec, à ce jour, plus 29.000 « j’aime » et près de 9.000 retweets –, il l’agrémentait, dans une série de tweets, de nouveaux extraits vidéo montrant d’autres débordements dans le même amphi, prétendument filmés en quasi-direct. L’internaute prétendait par exemple y fumer tranquillement une chicha au beau milieu de l’estrade, images à l’appui : « Update 4, chicher sur le bureau du prof sur la chicha d’un gars que je connais pas et je sais encore moins comment il l’a allumée »…

Udapte 4, chicher sur le bureau du prof sur la chicha d’un gars que je connais pas et je sais encore moins comment il l’a allumer ( charbons naturel ) ? Fait ✅ pic.twitter.com/Oa0aASUckf — VA LA BAS 🕒🚀 (@VaLaBas75) September 1, 2020

Ces perturbations en plein amphi ont pourtant été filmées en septembre 2018, comme on peut le voir sur les images mises en ligne à l’époque sur la page Facebook du « BDE Eco-G ».

Un faux cours « traditionnel »

On y reconnaît le même amphithéâtre et on y distingue surtout (à 2’56) le même professeur que celui visible dans la vidéo virale, ainsi que l’internaute fumant la chicha (à partir de 3’20, sous un autre angle), tandis que l’amphi chante en chœur la chanson « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream, comme dans l’un des extraits viraux sur Twitter. Cette chanson donnait d’ailleurs déjà un indice sur la date de la séquence, puisqu’elle était particulièrement populaire pendant l’été 2018, pour célébrer la victoire de l’équipe de France en Coupe du monde de football.

L’organisation d’un faux cours qui dérape en guise d’accueil des nouveaux étudiants figure visiblement parmi les habitudes de ce BDE puisqu’on trouve une vidéo similaire pour la rentrée 2017 – avec la complicité du même professeur.

Au vu des nombreuses réactions suscitées par sa série de vidéos virales, l’internaute concerné a lui-même fini par préciser qu’elles ne dataient pas de cette année. « Je constate qu’il y a plus d’imbéciles que prévu dans ce pays alors on va mettre les choses au clair ! La vidéo dans l’amphi était un prank [une blague] du BDE et du prof envers les L1 qui date de 2018, en guise de preuve je vous mets la scène finale que je n’ai pas postée hier, cadeau », expliquait-il ainsi, en diffusant au passage le duel d’escrime entre l’un des membres du BDE déguisé en chevalier et le professeur.

Je constate qu’il y a plus d’imbécile que prévu dans ce pays alors On va mettre les choses au claire ! La vidéo dans l’amphi était un prank du BDE et du prof envers les L1 qui date de 2018, en guise de preuve je vous met la scène finale que je n’est pas poster hier, cadeau ❤️ pic.twitter.com/Iz0gdjLbbI — VA LA BAS 🕒🚀 (@VaLaBas75) September 2, 2020

Une séquence que l’on retrouve là encore dans la vidéo Facebook de 2018, filmée, à partir de 0’44, depuis les gradins supérieurs de la salle.