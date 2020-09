Chaque année, des centaines de bouteilles de vin sont immergées au large de Saint-Malo. A gauche, Yannick Heude, le sommelier à l'initiative de cette opération. — J. Gicquel / 20 Minutes

Plusieurs centaines de bouteilles de vin seront immergées au large de Saint-Malo ce dimanche.

Le vin rouge et le vin blanc passeront un an à 15 mètres de fond à se faire brasser par les marées.

Ce mouvement des marées permettrait de rajeunir le vin blanc et d’offrir davantage de robustesse au vin rouge selon les représentants de l’association L’Immersion qui pilotent cette initiative originale.

« C’est comme s’il avait rajeuni ». Depuis trente ans qu’il produit du vin, Jean-François Roy n’avait jamais vu ça. Le vigneron installé à Lye, dans l’Indre, a été l’un des derniers à être « choisi » pour immerger une partie de sa production sous la mer. Après une année passée à quinze mètres de fond au large de Saint-Malo, ses bouteilles de Valençay blanc avaient retrouvé la surface en juin 2019. Une cuvée spéciale qui s’était avérée surprenante. « J’avais l’impression de retrouver mon vin juste après sa vinification. On retrouvait la sensation de fruit du sauvignon et beaucoup de fraîcheur. Il y avait beaucoup d’arômes d’ananas ou de poire. C’était très bon », se souvient le vigneron.

Ce dimanche, ce sont des Saumur Champigny et des Vouvray qui seront noyés sous la Manche pour y passer l’année. Un procédé un peu spécial imaginé il y a 17 ans par le sommelier malouin Yannick Heude et quelques copains. « Un de mes amis voulait immerger du vin pour la naissance de son fils. On s’est dit qu’il y avait quelque chose à tenter », se souvient le patron de la cave de l’Abbaye Saint-Jean. Ce dimanche, le passionné participera à sa 16e vendange maritime et remontera les centaines de bouteilles immergées l’an dernier. A l’abri de la lumière et sans variation de température, comment le vin réagit-il ? « Avec le phénomène des marées, le vin est remué deux fois par jour. C’est comme si on prolongeait la vinification. On pensait que ça le ferait vieillir plus vite, mais c’est tout l’inverse », explique le sommelier.

Excellent pour le champagne

Pour le vin blanc, l’immersion offre une seconde jeunesse au vin. Pour le vin rouge, elle permet de poursuivre la fermentation, offrant un vin tannique, comme rendu robuste par les difficiles conditions sous-marines. Quant aux pétillants, ils en ressortent magnifiés. « Avec les marées, les bulles se fractionnent encore. C’est comme si la mer poursuivait le travail de remuage qui est pratiqué pour le champagne », poursuit Yannick Heude. Une main-d’œuvre bon marché qui a poussé l’association L’Immersion à opter pour un Vouvray brut cette année.

Une fois sorties de l’eau, les bouteilles sont vendues au grand public. Une partie des bénéfices sert à financer le fonctionnement de l’association, l’autre partie est reversée aux sauveteurs en mer de la SNSM, qui lui prête son point d’ancrage au large de Saint-Malo. Depuis, plusieurs vignerons et entrepreneurs se sont lancés dans l’immersion du vin, avec plus ou moins de réussite. Certains le font dans le bassin d’Arcachon, d’autres au fond d’un lac du Jura. « S’il n’y a pas de courant, pour moi, ça ne sert à rien de les mettre sous l’eau », tranche Yannick Heude.