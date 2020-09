A.M.

Marseille 21 OCTOBRE 2015 Illustration police — Amandine Rancoule / 20 Minutes

Trois auteurs présumés de viol interpellés grâce au téléphone de leur victime. Trois hommes âgés de 20, 21 et 28 ans, ont été interpellés puis mis en examen la semaine dernière à Marseille pour viol, tentative de viol et violences. Comme le rapporte La Provence, leurs victimes sont deux touristes en vacances à Marseille, âgées de 26 et 27 ans.

Après leur avoir conseillé des activités à faire, les trois hommes leur ont proposé de continuer la fête dans un lieu festif. Mais en chemin, ces derniers se sont arrêtés sur un parking où ils ont obligé leurs victimes, sous la menace et la contrainte, à leur faire une fellation.

Après avoir prévenu les secours, les deux jeunes filles sont prises en charge par une patrouille de la police. Une des deux victimes pense avoir fait tomber son téléphone dans la voiture des trois agresseurs présumés. Grâce à la géolocalisation, les auteurs présumés sont finalement interpellés dans le quartier de la Cabucelle, et placés en garde à vue. S’ils contestent les faits, deux ont été placés sous contrôle judiciaire, un troisième a été écroué.