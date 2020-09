L'école de police de Nîmes (illustration) — LODI Franck/SIPA

Depuis plusieurs jours, les élèves et le personnel de l’école de police de Nîmes(Gard) fait l’objet d’une campagne de dépistage au Covid-19, indique la préfecture. Cette campagne a été mise en place après la découverte de trois cas positifs de coronavirus parmi les élèves et les permanents. Plus de 200 tests ont été effectués.

Les cours continuent

« Neuf personnes ont été déclarées positives, en majorité asymptomatiques, les autres ne présentent que de très légers symptômes, poursuivent les services de la préfecture. Les cas confirmés sont confinés soit à domicile pour la plupart, soit pour les autres dans un bâtiment spécifique répondant à un process particulier. » Les cas contacts seront aussi testés, et invités à rester chez eux dans l’attente des résultats.

Malgré la découverte de ce cluster, les cours se poursuivent à l’école de police, avec les précautions mises en place dès le mois d’avril, « ce qui a permis à cet établissement d’être peu touché par l’épidémie, un seul cas asymptomatique en 4 mois et demi et 200 personnes testées sur 2000 personnels », note cependant la préfecture.