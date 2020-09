Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le plan de relance tant attendu arrive enfin. Initialement prévue la semaine dernière, mais repoussée pour donner la priorité à la rentrée scolaire, son annonce aura lieu ce jeudi, après le Conseil des ministres. Certaines mesures du plan baptisé « France Relance » ont été dévoilées hier à la presse. 20 Minutes vous donne les principaux points à retenir.

C’est un véritable exploit qu’a réalisé Caroline Garcia à l’US Open. La Française a créé une énorme surprise mercredi en sortant dès le 2e tour la tête de série n°1 Karolina Pliskova en deux petits sets 6-1, 7-6 (7/2). A 26 ans, la 50e mondiale affrontera au 3e tour l’Américaine Jennifer Brady (41e).

