HEUREUX EVENEMENT Des prénoms anciens, en hommage à des personnes emportées par le coronavirus, pourraient aussi faire leur retour plus tôt que prévu

Nouveau-né, illustration. — ANGOT/SIPA

L’Officiel des prénoms est publié ce jeudi aux éditions First.

Conséquence de la crise sanitaire, le confinement pourrait démocratiser en France des noms liés à l’environnement tels qu’Automne, Orion, Zéphyr, Cassis, Syrius, Summer ou Lune.

Gabriel et Emma sont toujours les premiers choix chez les jeunes parents.

La pandémie de coronavirus a eu de nombreuses conséquences sur la vie quotidienne. En voici une plus inattendue. Selon les projections de l’édition 2021 de L’Officiel des prénoms, publié ce jeudi aux éditions First*, la France devrait découvrir cette année une tendance liée à la nature, à l’espace et à l’environnement.

Bienvenue aux Automne, Orion, Zéphyr, Cassis, Syrius​, Summer, Lune ou même Etoile ! « Les thématiques en lien avec l’écologie ont été centrales pendant le confinement », rappelle Stéphanie Rapoport, co-autrice du livre. Pour cette spécialiste des prénoms, « la considération environnementale s’introduit progressivement dans tous les aspects de la vie, dont le choix des prénoms dorénavant. »

Une tendance encore marginale

Cette tendance pour des prénoms pour l’instant encore attribués de façon marginale peut aussi s’expliquer par le fait que « le confinement a donné aux futurs parents plus de temps pour trouver un nom particulièrement original », ajoute Stéphanie Rapoport.

Il ne faudra quand même pas s’attendre à croiser des Zéphyr ou des Orion tous les jours. Si, aujourd’hui, seules quelques dizaines de personnes s’appellent Cassis, par exemple, elles ne seront pas des milliers demain. « Mais ce genre de prénoms devrait revêtir un attrait dans les mois ou les années à venir », pronostique la créatrice du site meilleursprenoms.com.

Des prénoms anciens de retour

Le coronavirus aura une autre conséquence sur l’attribution des prénoms pour les années à venir. En effet, souligne Stéphanie Rapoport, le virus ayant emporté de nombreuses personnes âgées, on peut s’attendre à une résurgence de prénoms souvent donnés à l’époque de nos grands-parents. Le « cycle générationnel » des vieux prénoms comme Colette, Marguerite, Nicole, Lucien ou encore Marcel pourrait reprendre plus tôt que prévu, souligne la spécialiste.

Alors que l’on n’a « jamais vu autant de prénoms atypiques », les noms les plus choisis pour les nouveaux nés restent sensiblement les mêmes depuis une dizaine d’années. Tandis que Gabriel et Emma sont toujours au sommet du classement, Jade, Léo ou encore Mia continuent de grimper, surfant sur la vague des prénoms courts.