Olivier Véran lors d'un point de situation sur le Covid-19, le 27 août 2020. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP

Le ministre de la Santé aurait-il retiré publiquement son masque de manière non conforme aux préconisations sanitaires contre le Covid-19, au risque de se contaminer ?

C’est ce qu’affirment de nombreux internautes en relayant une séquence montrant le ministre manipuler la face avant de son masque, puis se toucher le visage après l’avoir retiré.

On fait le point sur cette séquence comme sur les risques encourus avec ce type de gestes.

« Un pro du masque vous montre comment se contaminer en 6 secondes », « l’exemple à ne pas suivre », « Et là y a rien ???? »…

La séquence ne dure qu’une poignée de secondes mais elle suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux, à la faveur de ses nombreuses reprises par différents internautes. Et pour cause : on y voit le ministre de la Santé, Olivier Véran, enlever son masque à l’occasion d’une intervention publique… sans forcément respecter les précautions sanitaires d’usage.

« Véran et son masque… Je l’enlève par les élastiques… Bien !!!! J’me colle du virus plein la main gauche… Un peu sur la main droite… Je pourris le pupitre… Et j’me gratte le nez !!!! Et des fois qu’j’ai pas fait assez de conneries… J’recommence !!!! Et le mec il est… ministre de la Santé !! », commente ainsi ironiquement l’une des versions de cette vidéo, détaillant, au ralenti, chacun des gestes du ministre.

Cet extrait vidéo, authentique, date du 27 août : il est tiré du point de situation sur le Covid-19 tenu ce jour-là par le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et Olivier Véran, comme on peut le vérifier sur le compte Periscope du gouvernement.

Les gestes du ministre de la Santé (visibles à partir de 38’24 dans la vidéo complète) sont-ils pour autant contraires aux recommandations sanitaires en matière de port du masque, comme l’affirment ces internautes ?

FAKE OFF

Le fait d’enlever son masque en le tenant par les élastiques, comme le fait Olivier Véran dans cet extrait, est bien conforme aux conseils prodigués par le ministère de la Santé en la matière. Ou plutôt partiellement conforme, puisque celui-ci préconise de « se laver les mains » avant d’enlever le masque « en ne touchant que les lacets ou les élastiques ». Si le ministre avait bien un gel hydroalcoolique à portée de main avant de gagner le pupitre (comme on peut le voir sur le plan large de la vidéo, à 38’25), les images ne permettent pas de vérifier s’il l’a utilisé au préalable.

Olivier Véran lors du point de situation sur le Covid-19 du 27 août 2020. - capture d'écran/Periscope

Après avoir enlevé son masque, Olivier Véran contrevient en revanche clairement aux précautions d’usage puisqu’il le touche du côté extérieur, potentiellement porteur de virus – une pratique fermement déconseillée par le ministère de la Santé comme par l’OMS, qui rappelle bien de « ne pas touche [r] l’avant du masque ».

Car en portant ensuite la main à son nez à plusieurs reprises, Olivier Véran prend le risque de se contaminer, pour peu que son masque ait été contaminé après qu’il l’a manipulé à mains nues (là encore, en supposant qu’il ne venait pas de se laver les mains au préalable). Le fait de le poser à même un support extérieur contrevient en outre aux conseils sanitaires en vigueur, qui recommandent de le placer dans un sac plastique avant de le jeter (ou de le laver, s’il est en tissu).

Un lavage de main au gel hydroalcoolique après coup

En revanche, la vidéo virale omet de montrer Olivier Véran à la fin de son intervention, vingt minutes plus tard (à 58’14 dans la séquence complète), lorsqu’il se lave les mains au gel hydroalcoolique après avoir remis son masque et regagné sa place.

Olivier Véran, ministre de la Santé, lors du point de situation sur le Covid-19 du 27 août 2020. - capture d'écran/Periscope

Une pratique conforme aux recommandations en vigueur (à 1’58 dans la vidéo de l’Agence régionale de santé Grand Est ci-dessous, notamment) – et que le ministre de la Santé répète en même temps que Jean-Michel Blanquer à la fin du point de situation (à 1’54’10), après que Jean Castex leur a lancé : « Lavez-vous les mains ».

Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’Olivier Véran manipule son masque des deux côtés après l’avoir enlevé, puisqu’il l’avait notamment fait les 21 et 27 juillet, lors de deux interventions distinctes à l’Assemblée nationale, visionnables en ligne. Sans que l’on puisse, là encore, vérifier s’il a suivi ce geste d’un lavage avec du gel hydroalcoolique.