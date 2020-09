CHANCE Pour lire cet article avec encore plus de plaisir, il fallait jouer les numéros 4, 8, 10, 33, 46 et les étoiles 8 et 11

Un ticket d'Euro Millions (illustration). — C. VILLEMAIN/20 MINUTES

Alors que vient de sonner l’heure de la rentrée, notamment scolaire, un chanceux ou une chanceuse va pouvoir penser à repartir en vacances ou à lancer de nouveaux projets. Selon une information du Parisien, une grille de la loterie Euro Millions validée en France mardi permettra à son ou sa propriétaire d’empocher la somme colossale de 157 millions d’euros. Pour se faire une idée, cela représente un revenu de 2.000 euros par mois pendant plus de 6.500 ans.

Cette grille est la seule en Europe à réunir les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les deux bonnes étoiles (8 et 11). C'est le troisième plus gros gain remporté en France depuis la naissance du jeu en 2004. « Le record national s’élève à près de 170 millions d’euros, pactole empoché en 2012 dans les Alpes-Maritimes, devançant le trésor de 162 millions d’euros tombé du ciel dans le Calvados en 2011 », rappelle le Parisien.

Un record absolu de 190 millions d’euros

Hors de nos frontières, c’est au Royaume-Uni en 2012 et 2019, au Portugal en 2014 et en Espagne en 2017 que le record de gain absolu a été atteint. La somme versée a alors été à chaque fois de 190 millions d’euros. Si elle n’a pas la place du record absolu de gain, la France obtient tout de même la première place ex aequo avec le Royaume-Uni du nombre de jackpots encaissés : 108, devant l’Espagne (104) et le Portugal (78).

Petite précision tout de même : si c’est de vous dont parle cet article, sachez que vous avez 60 jours – et pas un de plus – pour vous faire connaître. Apres cela, les sommes seront remises en jeu. C’est le moment de contrôler vos tickets.