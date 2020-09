Manifestation à Paris en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. — Peter Dejong/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La date du 7 janvier 2015 est gravée pour toujours dans la mémoire collective. Ce jour-là les frères Kouachi font irruption dans la rédaction de Charlie Hebdo. En moins de deux minutes, ils tuent 11 personnes puis exécutent un policier qui tente de les arrêter. Un de leurs complices, Amédy Coulibaly poursuit leur macabre projet et abat une policière municipale à Montrouge. Le lendemain, il prend en otage les clients et le personnel de l’ Hyper Cacher de la porte de Vincennes et abat froidement quatre hommes. Il est temps maintenant de comprendre comment de tels événements ont pu se produire. Si les trois terroristes ont été abattus, le procès de quatorze personnes, soupçonnées de leur avoir apporté leur aide, s’ouvre ce mercredi devant la cour d’assises spéciale. 20 Minutes fait le point avec vous sur le déroulé de ce procès qui devrait durer deux mois.

L’ancien tortionnaire « Douch », chef de la prison de Phnom Penh au Cambodge sous le régime des Khmers rouges, où quelque 15.000 personnes ont été torturées avant d’être exécutées, est décédé mercredi à l’âge de 77 ans. De son vrai nom Kaing Guek Eav, cet ancien professeur de mathématiques avait servi froidement et avec application les ordres du régime ultra-maoïste. L’ex-chef de Tuol Sleng ou S-21, la prison centrale de la capitale entre 1975 et 1979, a été le premier Khmer rouge condamné par un tribunal pour crimes de guerre. En 2010, une peine de trente ans de prison avait été prononcée à son encontre. Puis, deux ans plus tard, en appel, il avait été condamné à la perpétuité.

Une cambodgienne et son enfant en 2009 devant des photos de victimes de Douch sur le site de la prison S-21 à Phnom Penh. - Heng Sinith/AP/SIPA

Après une visite au Liban, Emmanuel Macron va se rendre ce mercredi pour la première fois en Irak avec l’intention d’aider ce pays à affirmer « sa souveraineté ». Après le ministre des Affaires étrangères en juillet et la ministre des Armées en août, c’est au tour du président de la République de venir afficher le soutien de la France aux autorités de Bagdad. Le chef de l’Etat ne passera que quelques heures dans la capitale, où il sera reçu par les principaux responsables du pays.