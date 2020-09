Emmanuel Macron lors de sa visite au Liban — AFP

En visite au Liban, Emmanuel Macron - qui tenait une conférence de presse mardi soir — s’est exprimé à la veille de l’ouverture du procès des attentats de janvier 2015, celui de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher.

« Demain nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes qui ont été lâchement abattus, parce qu’ils dessinaient, parce qu’ils écrivaient, parce qu’ils corrigeaient, parce qu’ils étaient là pour livrer, pour aider, parce qu’ils étaient policiers… C’est ça ce qu’il s’est passé ce jour-là ».

Et d’ajouter : « Et donc au-delà du procès qui donc commencera demain, et je n’ai pas à m’exprimer sur ce point en tant que président, on aura une pensée pour toutes celles et ceux qui seront tombés ».

Lors de cette même conférence de presse, Emmanuel Macron a, par ailleurs, à nouveau défendu « la liberté de blasphémer » en France à propos de la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet.