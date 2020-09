TRAVAIL Le dispositif d'arrêt de travail pour garde d'enfant devrait être possible en dernier recours

Une classe en Belgique (Illustration). — Francisco Seco/AP/SIPA

Que faire si une école ferme à cause du coronavirus ? Pour les parents, difficile de travailler et de garder son enfant en même temps. Faire valoir un droit pour garde d’enfants malades « sera possible dans le cas où la classe, où l’école est fermée, pour les parents », a annoncé sur Franceinfo le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Un tel dispositif avait déjà été mis en place au moment du déconfinement. « Toute notre stratégie est de faire en sorte qu’un établissement entier ne ferme pas », a toutefois rappelé le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Châteauroux (Indre) à l’occasion de la rentrée scolaire.

Le gouvernement veut que les parents continuent à travailler… mais reste flou sur les modes de garde

« Cela pourrait ceci dit arriver, cela fait partie des hypothèses auxquelles nous sommes préparés. Dans ces cas-là, il faudra veiller à deux choses. Un, que l’enseignement ne s’interrompe pas (…) Deux, il faudra effectivement trouver des solutions surtout pour que les parents puissent continuer à travailler », a-t-il précisé.

« Donc plus que de solutions de congé parental, c’est plutôt des modes de garde que nous entendons favoriser dans cette hypothèse. Donc priorité à la reprise de la vie dans toutes ses dimensions », a-t-il ajouté en précisant que les solutions de garde « sont en cours d’étude ».

Le ministre de l’Education nationale, qui accompagnait le chef du gouvernement, a précisé qu'« avec les administrations sociales nous travaillons à ces hypothèses qui permettront aux parents de vivre leurs vies normales ».

Si les parents peuvent télétravailler, il n’y aura pas d’aide spécifique

Il y aura de toute façon plusieurs conditions à l’application du dispositif d’arrêt pour garde d’enfant, a souligné l’entourage de Gabriel Attal. Une fois la décision de fermeture prise par les autorités administratives compétentes (préfet et ARS), il ne pourra en effet s’appliquer qu’en absence d’un dispositif alternatif de garde qui pourrait être mis en place par l’établissement scolaire ou la mairie.

Il faudra aussi qu’aucun des deux parents ne soient en mesure de recourir au télétravail, précise encore la même source. « On confirme qu’un dispositif d’accompagnement (pour ces parents qui n’ont aucune solution) sera mis en œuvre. Il est en cours d’élaboration », a indiqué de son côté le ministère du Travail.