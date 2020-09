Folle ambiance dans les entreprises françaises — ALLILI MOURAD/SIPA

Le masque est rendu obligatoire en entreprise à partir de ce mardi, rendant invisibles les sourires, les expressions faciales, les joues qui se déforment au gré des émotions.

Cette absence de communication non-verbale risque fort d’impacter nos relations au travail.

Des discussions plus froides, plus courtes, plus susceptibles… Voici le charmant programme de vos futures semaines de travail.

« Cher sourire en coin, Je t’écris cette lettre car toi et moi, nous sommes amenés à nous quitter un moment. Tu m’auras bien servi, longtemps tu fus mon atout charme numéro un (voire le seul). Et surtout, au travail, tu as fait passer même mes blagues les plus nulles, mes tacles glissés et mes erreurs. Un petit sourire de ma part, et beaucoup m’était pardonné : " Boarf, c’est Jean-Loup. " Aujourd’hui, tu n’es plus là, caché sous un masque rendu obligatoire, et je m’inquiète de cet avenir où tu disparais. »

Comme vous venez de le lire, depuis l’annonce de l'obligation du masque en entreprise qui débute ce mardi, Covid oblige, c’est la bérézina dans nos cœurs. Au-delà du côté fortement désagréable d’avoir ce bout de tissu sur le visage toute la journée, c’est le changement dans les relations entre collègues qui nous inquiètent.

Fini les mimiques de Rachel, la bouille juvénile de Maureen ou le sourire colgate de Manon. Place à des visages orphelins d’expression faciale, de la machine à café à l’openspace.

Masque partout, émotion nulle part

Et ce n’est pas Olga Ciesco, synergologue et experte en communication non verbale, qui va nous remonter le moral : « Avec ses collègues ou sa hiérarchie, tout le monde est pénalisé dans la communication. C’est plus difficile pour la personne de transmettre ses propres émotions. L’interlocuteur ne va pas capter les sentiments lorsque sont masquées les expressions faciales. Les mêmes mots, avec des visages différents, ne vont pas du tout avoir le même sens. »

Depuis que ces masques ont envahi nos vies et nos faces, notre champ d’expression s’est donc nettement diminué. « D’autant plus que le masque couvre la bouche et les joues, soit les zones les plus expressives, bien plus que les yeux », appuie la chercheuse – qui n’a de toute évidence jamais été confrontée au regard de colère de notre bestah.

Un seul sourire vous manque et tout est désarmé

Marie-Nathalie Jauffret, docteure au sein de l’International University of Monaco, et travaillant sur les expressions faciales non verbales, nous assure qu’on peut sourire avec les yeux, en les plissant. Pourtant, elle ne se voile pas la face non plus : « Avec le masque, on perd l’arme positive et charmante du sourire, on se retrouve désarmé face au stress, aux critiques, aux remarques. Le sourire est un dispositif social. Nous avons l’habitude de montrer nos émotions sur le visage et nous interprétons un visage sans émotion, notamment masqué, comme étant froid, snob ou hautain. » Voilà pourquoi, à partir de ce mardi, les petites piques entre collègues qui provoquaient jadis l’hilarité risquent soudainement de lancer des dramas au sein des openspaces.

Charmant programme, auquel il faut ajouter le fait que la parole masquée a tendance à faire perdre aux vois leurs intonations, rendant là aussi la captation des émotions plus complexe. « Les voix sont plus fades, moins claires, plus robotiques », énumère Olga Ciesco. Des voix finissant par toutes se ressembler, comme ses visages sans bouche.

Après l’ouïe et la voix, c’est aussi notre vue qui subit les affres du masque : « Tout le monde finit par se confondre, et on perd l’impression d’avoir, au sein du travail, des relations personnelles ».

L’adaptation humaine

Dernier clou dans le cercueil de nos amitiés de travail, avec les premiers problèmes de communication qui risquent d’arriver, « on va se limiter à des phrases plus simples, plus claires, plus concises, plus informel, afin d’éviter les malentendus et les efforts inutiles », prophétise Olga Ciesco.

Pour illuminer un peu ce tableau plus sombre qu’un épisode 9 d’une saison de Game of Thrones, finissons quand même sur une note d’espoir, histoire de ne pas se contenter de se mettre les douze prochaines semaines en télétravail forcé. Marie-Nathalie Jauffret : « Je crois à l’adaptabilité de l’humain. On voit déjà des clins d’œil se multiplier*, des plissements d’yeux, des gestes de la main, des haussements de sourcil pour remplacer la bouche dans le non-verbal. Et puis, il est déjà prouvé que le sourire s’entend dans notre voix quand on parle. Alors sourions malgré le masque ! »

*Evitez d’en faire à votre N + 3 quand même, un conseil.