Campus de l'université de Bordeaux à Pessac. (Illustration) — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Pénurie de l’offre et explosion du prix des loyers sont encore au rendez-vous en cette rentrée.

Pour L’Unis, l’Union des syndicats immobiliers, il faut favoriser la location classique au détriment d’Airbnb, pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché.

Ancien vice-président de la métropole à l’enseignement supérieur, Fabien Robert rappelle qu’un plan en faveur du logement étudiant a été voté en février dernier, et prévoit la construction de 600 logements sociaux étudiants par an ces dix prochaines années.

Un 20 m2 à la Victoire à 780 euros, un 32 m2 à la gare à 900 euros, ou encore un 22 m2 à Bacalan à 750 euros… Quels que soient les quartiers, les tarifs de location des petites surfaces flambent encore en cette rentrée face à la pénurie de l'offre, pour le plus grand malheur des étudiants en quête d’un logement.

Selon une étude du site de location LocService, « la demande de location à Bordeaux est stable cette année par rapport à 2019 (3.370 demandes contre 3.480 en 2019) » tandis que le loyer moyen serait en hausse de 0,82 % en un an, et s’établit à 741 euros pour une surface moyenne de 40,8 m2, soit 18,15 euros du m2.

« Beaucoup de logements ont été pris plus tôt cette année »

Si cette rentrée semble ainsi au moins aussi tendue que celles de 2019 ou 2018, deux années noires sur le marché du logement étudiant, elle est en plus confrontée au contexte sanitaire. « Nous réalisons 30 % de notre activité avec les étudiants, explique Richard Horbette, fondateur de LocService, et habituellement cela démarre fort au lendemain des résultats du bac, début juillet. Or, cette année, la plupart des étudiants de terminale savaient qu’ils auraient le Bac, si bien que nous avons eu une très grosse activité dès le mois de juin, et beaucoup de logements ont été pris plus tôt cette année. »

Deuxième phénomène, analyse Catherine Coutellier de l’Unis (Union des syndicats de l'immobilier) Nouvelle-Aquitaine, « on pensait qu’en raison de la crise du Covid, les déçus du Airbnb allaient remettre leur logement à la location classique, ce qui aurait donné de l’oxygène au marché, mais pas du tout. Le problème de fond c’est que l’habitation traditionnelle ne séduit plus le bailleur. Aujourd’hui, vous avez une surprotection du locataire – légitime parfois – et quand vous voyez la différence de rentabilité avec Airbnb, et la souplesse du process par rapport à la location traditionnelle, les propriétaires n’ont plus envie de louer en traditionnel. »

« Urgence et logement ne vont pas ensemble »

Alors, que faire pour lutter contre ce phénomène de pénurie de logements étudiants ? Outre l’incitation aux propriétaires privés, il faut selon Catherine Coutellier « assouplir les règles de la construction, arrêter de geler des terrains, pour proposer davantage d’offres. A Bordeaux, on n’a pas anticipé le flux migratoire amené par la LGV, et qui va être renforcé par la crise du Covid car la région devient de plus en plus attractive. La fac de Bordeaux doit par ailleurs se servir de son foncier pour construire des logements modulaires avec des espaces de coworking. »

Ancien premier adjoint au maire de Bordeaux, et ex-vice-président de la métropole à l’enseignement supérieur, Fabien Robert (MoDem), aujourd’hui dans l’opposition, estime qu'« urgence et logement ne vont pas ensemble. » « Oui, du retard a été pris, oui il y a eu un défaut d’anticipation, qui a été collectif, mais non on ne va pas le rattraper en claquant des doigts. Je ne crois pas aux histoires de logements préfabriqués, parce que cela vieillit mal, et cela recrée de la précarité. » En revanche, « parmi les mesures urgentes qui ont été prises, la ville de Bordeaux a été l’une des premières à lutter contre le phénomène Airbnb, et a permis de remettre sur le marché environ 1.000 logements » estime l’ancien adjoint.

Plan décennal

Un plan décennal en faveur du logement étudiant a par ailleurs été adopté à la métropole en février dernier. « Il prévoit de construire avec le Crous et la région 6.000 logements supplémentaires entre 2020 et 2030, souligne Fabien Robert. Cela permettrait de passer de 8,5 % de logements sociaux étudiants à 12 %, alors que la moyenne en France est autour de 11 %. L’autre objectif est de convaincre les promoteurs privés de construire plus de logements étudiants. Mais il faudra deux-trois rentrées étudiantes pour que cela se voie. »

Vice-présidente en charge de la vie étudiante à l’université de Bordeaux, Anne-Marie Tournepiche reconnaît que « le processus est long. » Elle espère toutefois voir les premiers logements sortir de terre sur le foncier de l’université « d’ici à 2023-2024, notamment sur le site de Carreire près de la fac de médecine et près de la fac de sports. »

Appel au personnel de l’université

La vice-présidente rappelle aussi que l’université a pris des initiatives l’an passé. « Nous avons mis en place une plateforme d’urgence pour les étudiants qui sont en grande précarité, elle propose une vingtaine d’anciens logements auparavant dédiés aux chercheurs internationaux. Nous avons aussi fait appel au personnel de l’université, en leur demandant quand ils avaient une chambre de la mettre en location pour un étudiant. Nous avons eu une vingtaine de propositions. C’est peu, certes, mais cela montre que chacun peut faire des choses. »

Si l’université n’a pas de données précises sur le nombre d’étudiants à la recherche de logements, « car beaucoup ne s’adressent pas à nous », elle relève que l’an passé, « 262 étudiants en difficulté de location » l’ont contactée. En 2018, « ils étaient près de 500 » pointe Anne-Marie Tournepiche.