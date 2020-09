Dans une école primaire de Strasbourg le 14 mai 2020. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour les 12,4 millions d’élèves français ce mardi est le grand jour de la rentrée. Le gouvernement espère qu’elle sera « la plus normale possible » malgré l’épidémie de coronavirus. Pour cela le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer s’est voulu rassurant en expliquant que « normalement, il ne manquera pas d’enseignants dans les classes ». L’autre grand défi de ce début d’année scolaire sera de faire très vite le point sur les éventuels retards pris pendant le confinement, et constater si les disparités scolaires se sont encore creusées pour pouvoir y remédier.

A compter de ce mardi, le port du masque devient obligatoire dans les entreprises. Mais comme toute règle a son exception, quelques ajustements sont prévus. Un nouveau protocole des règles sanitaires applicables a ainsi été mis en ligne lundi soir par le ministère du Travail. 20 Minutes récapitule pour vous les nouvelles règles en vigueur.

A deux mois de la présidentielle du 3 novembre, le sujet sur les violences aux Etats-Unis est au cœur des déclarations de Donald Trump et de Joe Biden. Mardi, le candidat démocrate a accusé le président « d’attiser les braises des violences » qui secouent plusieurs villes américaines. Attendu mardi à Kenosha, Donald Trump rejette pour sa part la responsabilité des débordements sur la « faiblesse » des maires et gouverneurs démocrates, qui refusent, selon lui, de demander l’aide de la garde nationale.