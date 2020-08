Photo d'illustration du port du masque sur un marché de Lyon, en mai dernier. KONRAD K./SIPA — KONRAD K./SIPA

Après notamment Paris, Marseille et Strasbourg, les Lyonnais vont devoir se plier à partir de mardi à l’obligation de porter le masque dans toutes les rues de la ville, et non plus seulement en Presqu’île. Le préfet du Rhône Pascal Mailhos vient en effet d’annoncer ce lundi cette extension du port du masque, dans tout Lyon mais aussi Villeurbanne.

Dès le 1er septembre, la seule dérogation concerne comme ailleurs les cyclistes et les joggeurs. « C’est une contrainte raisonnable que nous devons accepter pendant un temps », estime Pascal Mailhos pour justifier une décision prise dans un contexte de recrudescence du nombre de cas touchés par le Covid-19 dans les hôpitaux du Rhône, classé rouge depuis quatre jours.

Pour le reste du département et de la métropole de Lyon, le masque sera obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, stations de transports en commun et arrêts de bus.