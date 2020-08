Au drive test piéton de Montpellier, ce jeudi — N. Bonzom / Maxele Presse

A Montpellier, capitale d’un département classé en zone rouge, la mairie a élaboré un plan d’urgence au cas où un cas de Covid-19 était détecté dans une école.

Des sites sont prêts à accueillir des drives de dépistage, abrités par des tentes.

Si ce mardi matin, la rentrée sera quelque peu atypique pour tous les enfants de France, elle le sera sans doute encore un peu plus à Montpellier (Hérault). Dans la capitale de l'Hérault, département classé en zone rouge quant à la propagation du Covid-19, le taux d’infection a bondi de 51 pour 100.000 habitants il y a une dizaine de jours à 88 aujourd’hui, s’alarmait le préfet, Jacques Witkowski, le 27 août.

Dès lors, la mairie de Montpellier a élaboré avec l’Agence régionale de santé (ARS) un plan d’urgence, qu’elle dégainera si un cas de coronavirus était détecté dans une école.

« Nous allons tout faire pour ne pas fermer de classes et d’écoles »

« Lorsqu’un enfant, dans une école, souffrira de symptômes, comme de la fièvre, il sera immédiatement mis à l’isolement, accompagné d’un adulte, explique Fanny Dombre-Coste, élue à l’éducation. Les parents seront prévenus, ainsi que l’académie et l’ARS. C’est le médecin scolaire qui prendra en charge l’enfant, et qui évaluera si cette fièvre est liée au Covid-19, ou simplement à un virus de rentrée, comme il y en a beaucoup. L’enfant sera testé, et si le cas est avéré, les "cas contacts" seront tracés, et, s’il le faut, sera isolée toute ou une partie de la classe. Nous allons tout faire, en revanche, pour ne pas fermer de classes et d’écoles, sauf, bien sûr si la situation sanitaire le justifie. »

Et, si c’est nécessaire, des drives de dépistage gratuits et sans ordonnance seront mis en place « immédiatement » près de l’école impactée, reprend le maire Michaël Delafosse (PS), pour tester, éventuellement, les enfants, les professeurs et le personnel.

« Plus nous irons vite, plus vite la chaîne de contamination sera cassée », note l’édile. La mairie a déjà étudié, pour chaque groupe scolaire de la ville, les lieux où pourraient être implantées les tentes abritant le drive, qui sera tenu par des sapeurs-pompiers. « Je rappelle cependant que c’est aux parents de s’assurer que les enfants n’ont pas de fièvre avant de les envoyer à l’école », souligne Fanny Dombre-Coste.