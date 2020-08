Mandatory Credit: Photo by David Muscroft/REX (4275546be) The Palais des Papes, or Pope's Palace, Avignon, Languedoc France /Rex_France_4275546BE//1412051315 — David Muscroft/REX/REX/SIPA

De nouvelles obligations, et interdictions, dans le Vaucluse et à Avignon à partir de ce mardi. Le préfet du Vaucluse, département qui a été placé en zone de circulation active du virus, a annoncé ce lundi avoir pris une série de mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le port du masque obligatoire est désormais étendu à Avignon intramuros, au secteur gare-centre et sur les marchés de plein air d’Avignon. Cette obligation incombe aux personnes de plus de 11 ans, piétons, utilisateurs de trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non.

La zone ou le port du masque est obligatoire à Avignon. - Pref du Vaucluse

A l’échelle du département, le port du masque est désormais obligatoire dans le centre des communes de plus de 9.500 habitants, mais aussi pour tous les rassemblements de plus de dix personnes. Le préfet du Vaucluse a également interdit les soirées dansantes dans un cadre commercial, comme pour les festivités locales, jusqu’à nouvel ordre.