A l'heure de la rentrée, les activités extrascolaires posent des questions — NARINDER NANU

Alors que les cartables sont prêts et les tenues sans doute déjà choisies, le retour en classe ce mardi de millions d’élèves continue d’alimenter les doutes et interrogations. Mais le début du mois de septembre, c’est aussi la rentrée pour les activités extrascolaires. Alors qu’on s’est souvent posé la question de savoir si les enfants n’en faisaient pas trop, l’heure est plutôt à se demander s’ils vont pouvoir en faire, et surtout dans quelles conditions.

Football​, chorale, danse, scoutisme… Toutes ces activités éducatives, sportives ou artistiques sont autant de regroupements d’enfants qui devront aussi être adaptées pour éviter les risques de propagation. Pourtant, pour le moment, la question est très peu abordée. A quelques jours des différents forums d’associations dans toutes les villes de France, les parents pourraient s’avérer plus frileux qu’à l’accoutumée pour inscrire leurs enfants à ces activités.

Vous qui êtes parent, craigniez-vous d’inscrire votre enfant dans ses activités habituelles à cause du Covid-19 ? Vous ne savez pas quelles mesures seront mises en place pour éviter les contaminations ? Vous ne croyez pas possible la mise en place de mesures efficaces ? Ou au contraire, vous ne voulez pas laisser la peur gagner et comptez bien inscrire vos enfants au club de sport, à la chorale, aux scouts ou autre ? Vous pensez que certaines activités sont plus à risques que d’autres ? Venez témoigner.