Encore un week-end chargé avant la rentrée des classes ? Voici un petit résumé de l’actu immanquable de cette fin de semaine.

1. Coup d’accélérateur sur le dépistage du coronavirus en France

La France a franchi la barre historique des 900.000 tests par semaine, a annoncé ce dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, L’objectif du gouvernement est d’atteindre un million de tests par semaine « à court terme », selon le ministre de la Santé Olivier Véran, alors que le pays dénombre actuellement 30.000 nouveaux cas de coronavirus par semaine. Pour y parvenir, le gouvernement « va continuer à développer les capacités de tests sans prescription, sans ordonnance, dans l’espace public ». A Paris, à partir de lundi des barnums de tests seront ainsi mis en place devant des mairies d’arrondissement.

L’info en plus : Ce vendredi, dans les files d’attente de deux laboratoires qui proposent à Paris de réaliser un test PCR sans rendez-vous, la patience et les gestes barrières étaient de mise, Découvrez notre reportage par ici.

2. Jean-Michel Blanquer annonce le lancement d’un « Grenelle » sur le salaire des professeurs à la veille d’une prérentrée sous tension

« Nous sommes préparés à tout », « ça sera une année aussi normale que possible ». Ce dimanche dans le JDD, le ministre de l’Education nationale a martelé un discours rassurant à la veille d’une prérentrée sur fond de rebond de l’épidémie du coronavirus. Face à l’inquiétude des enseignants, le ministre a annoncé le lancement dès la semaine prochaine d’un « Grenelle des professeurs » pour négocier notamment la revalorisation de leurs salaires. « Le chantier de la deuxième partie du quinquennat, c’est la revalorisation du métier sur le plan financier mais plus généralement pour améliorer le bien-être au travail », a-t-il rappelé. « Des maîtres heureux, ce sont des élèves heureux. C’est ce cercle vertueux que je souhaite renforcer. »

L’info en plus : Le ministère de l’Education souhaite avoir davantage d’indicateurs en ce début d’année scolaire, pour jauger les compétences des élèves après leur scolarité en dents de scie ces derniers mois. Mais renforcer les évaluations des élèves en début d’année est-il vraiment une bonne idée ? Le décryptage de notre spécialiste éducation est à lire par ici

3. Grève en perspective à la SNCF le 17 septembre

La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a en effet déposé vendredi un préavis de grève dans le cadre d’une journée nationale d’actions pour l’emploi, les salaires et les retraites prévue le 17 septembre, lancée par la CGT en juillet et rejointe depuis par la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a critiqué samedi l’appel, qui court du 16 septembre à 20 heures au 18 septembre à 7h55. Disant avoir « du mal à comprendre » cette décision quand le plan de relance prévoit des « investissements massifs » dans le ferroviaire.

L’info en plus : Faut-il craindre d’importantes perturbations dans les transports le 17 septembre ? 20 Minutes vous explique pourquoi il n’est pas certain que cet appel soit fortement suivi par ici.

4. Des chutes et un maillot français pour le début Tour de France

Après une étape d’ouverture samedi marquée par de fortes pluies, des chutes en série et le maillot jaune du Norvégien Alexander Kristoff, le Tour s’est s’attaqué ce dimanche aux premiers cols ans sa deuxième étape tracée dans l’arrière-pays de Nice. Une étape à la météo plus clémente remportée par Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep). Le Français, qui a démarré à 13 km de l’arrivée, dans le Col des Quatre Chemins, et a terminé au sprint devant le Suisse Marc Hirschi et le Britannique Adam Yates, a décroché le maillot jaune.

L’info en plus : Disputée sous l’orage, la première étape du Tour de France a été marquée par de nombreuses chutes. Thibaut Pinot a été victime de l’une d’entre elles, juste avant l’arrivée à Nice. Notre reporter sur place vous explique les raisons de cette hécatombe par ici.

5. De Barack Obama à Dwayne Johnson, l’Amérique pleure le décès de Chadwick Boseman, son « superhéros noir »​

Plus qu’une star de cinéma, c’est un symbole que pleure l’Amérique. La disparition de l’acteur américain Chadwick Boseman, emporté ce vendredi à Los Angeles par un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, bouleverse au-delà du monde du cinéma. L’annonce de la mort du rôle-titre de Black Panther est rapidement devenue le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux où les hommages se sont multipliés.

L’info en plus : en décembre 2019, 20 Minutes analysait ici pourquoi Black Panther méritait de gagner l’Oscar du meilleur film (et pas seulement pour son aspect politique). Le film avait finalement reçu trois statuettes pour les meilleurs costumes, meilleure musique originale et meilleurs décors. Une première pour un film Marvel.