Les gendarmes du Rhône recherchent ce homme de 56 ans, disparu depuis une semaine alors qu'il était parti se promener dans les monts du Lyonnais. — Gendarmerie du Rhône

Sa disparition remonte au 22 août. Depuis une semaine, les gendarmes du Rhône n’ont toujours pas retrouvé l’homme de 56 ans, disparu lors d’une randonnée dans les monts du Lyonnais alors que les chemins empruntés ne présentaient aucune difficulté. Son épouse, s’inquiétant de ne pas le voir revenir le samedi soir, avait alerté les gendarmes.

Les recherches, auxquelles se sont associés de nombreux bénévoles, n’ont rien donné. Pas plus que l’exploration des eaux du lac du Ronzey et du barrage de Thurins. Un témoin, indiquant avoir aperçu l’homme près d’un bois à Saint-Martin-en-Haut, a convaincu les gendarmes de poursuivre les investigations. Mais cette piste s’est avérée à son tour infructueuse, indique Le Progrès.

Son véhicule retrouvé à Yzeron

Décrit comme sportif, Patrick Girardi est parti se promener seul, le matin du 22 août. Ce jour-là, il était vêtu d’un K-Way bleu et portait un sac à dos rouge. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et pèse 85 kilos. Il a les cheveux bruns et courts. Son véhicule a été retrouvé sur la commune d’Yzeron tandis que son téléphone a borné dans le secteur.

Les personnes, qui sont susceptibles de savoir où il se trouve ou de l’avoir croisé́, sont invitées à̀ prendre contact avec la gendarmerie de Vaugneray au 04 78 45 80 21.