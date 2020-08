Un Ehpad, illustration — VALERY HACHE / AFP

L’association de directeurs d’établissements pour personnes âgées AD-PA a demandé, ce samedi, au gouvernement un renforcement « rapide » des effectifs dans les maisons de retraite et les entreprises de services à domicile. « La réaction de l’État doit être rapide car il faut, dans l’urgence, renforcer les équipes par des personnels complémentaires et des emplois aidés », estime l’AD-PA dans un communiqué. Ces équipes sont « épuisées par la crise (sanitaire) épouvantable dont elles viennent à peine de sortir » et « très anxieuses de l’avenir qui se dessine », ajoute-t-elle.

L’association souhaite non seulement « l’augmentation du nombre des professionnels », mais aussi « un meilleur suivi psychologique » des personnes âgées, soulignant qu’elle partage ainsi « le souci de la ministre » déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. Dans une interview au journal Le Parisien publiée vendredi, Brigitte Bourguignon promet une augmentation des moyens alloués à « l’accompagnement psychologique » des seniors.

Vers le dépistage pour les familles avant une visite

L’AD-PA juge « adaptés » face au virus « des mesures de protection proportionnées et un test pour les familles qui vont voir un parent âgé ». « Il est important que chacun fasse le maximum pour ne pas être celui ou celle qui a introduit le virus dans un établissement ou contaminé son parent vivant à domicile », insiste l’association.

Dans son entretien au Parisien, Brigitte Bourguignon prône aussi le dépistage pour les familles avant une visite « en Ehpad ou au domicile », mais ne souhaite pas rendre les tests obligatoires. « Je n’aime pas l’infantilisation », a-t-elle dit.