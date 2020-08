Cinéma: 165 millions d'euros pour soutenir la création, annonce Castex — AFP

Les annonces se suivent pour le secteur de la culture. Ce vendredi, lors de l’ouverture du festival du film francophone d’Angoulême, Jean Castex a annoncé que le soutien à la création cinématographique serait renforcé par l’Etat à hauteur de 165 millions d’euros.

« Le CNC (centre national du cinéma et de l’image animée) verra ses moyens renforcés par l’Etat, de 165 millions d’euros auxquels s’ajouteront des financements en faveur des investissements d’avenir », a dévoilé le Premier ministre au lancement du premier festival de cinéma d’importance en France depuis l’annulation de Cannes. « Ces mesures de soutien inédites par leur ampleur et leur ambition auront un effet d’entraînement sur l’ensemble de la filière, des auteurs aux diffuseurs et exploitants de salles », a-t-il assuré.

Cette mesure, qui s’ajoute à l’aide de 432 millions d’euros pour le spectacle vivant annoncée jeudi, fait partie du plan de relance de 2 milliards d’euros pour redonner du souffle à la culture, mise à genoux par la crise sanitaire.