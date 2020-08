SNAPCHAT Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence revient sur les faux remèdes, hypothèses délirantes et théories du complot qui ont fait parler d’elles depuis le début de l’épidémie

A pandémie mondiale, intox internationales. La crise sanitaire du Covid-19 a viralisé les fake news avec une puissance et une rapidité hors du commun. L’émotion et la peur aidant, des fausses informations​ particulièrement fantaisistes ont circulé avec succès. Cette semaine dans OMF Oh My Fake, Clémence revient sur certaines d’entre elles. L’occasion de se souvenir que certains affirmaient qu’on pouvait savoir si on était atteint du coronavirus en retenant sa respiration dix secondes…

OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news​. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

