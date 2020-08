RENTREE SCOLAIRE La région a déjà livré 170.000 masques dans ses lycées publics et privés

Illustration du port du masque obligatoire en collèges et lycées — INA FASSBENDER / AFP

C’est officiel depuis quelques jours. En cette rentrée scolaire particulière, les élèves de plus de 11 ans et leurs enseignants devront porter le masque pendant les cours. Alors que le gouvernement a exclu la possibilité de fournir gratuitement ces masques à tous les collégiens et lycéens, certaines collectivités prennent le relai.

Dans un communiqué, la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire a indiqué qu’un masque lavable sera offert à chaque lycéen. « Dès la sortie du confinement, la région a livré 170.000 masques dans les lycées publics et privés de la région. L’essentiel de ces masques n’a pas été distribué en raison de la reprise très partielle des cours avant l’été. Le stock déjà en place dans les lycées est donc très largement disponible et sera complété afin que chaque lycéen dispose d’un masque lavable à la rentrée », indique Christelle Morançais.

Dans les transports scolaires aussi

Par ailleurs, la région indique qu’elle va doubler l’enveloppe du fonds social pour les lycéens afin de permettres aux « familles les plus modestes d’équiper leurs enfants de

masques durant l’année scolaire ». Quelque 220.000 masques seront enfin mis à disposition dans les transports scolaires.