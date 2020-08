SANTE 4.535 personnes sont toujours hospitalisées en raison du coronavirus, selon ce bilan quotidien et 381 malades sont en service de réanimation

Un test covid, illustration — Markus Schreiber/AP/SIPA

La hausse se poursuit. Plus de 6.111 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, selon les données fournies ce jeudi par Santé publique France. Mercredi, 5.429 nouveaux diagnostics positifs avaient été relevés.

En 24 heures, 22 nouveaux foyers de cas groupés (ou clusters) ont été détectés, a aussi indiqué l'organisme public. Face à une épidémie du coronavirus qui « regagne du terrain », 21 départements sont désormais en zone rouge et le port du masque va devenir obligatoire dans plusieurs villes, notamment dans l’ensemble de la capitale. Le gouvernement dit vouloir « tout faire » pour éviter un « reconfinement généralisé » dévastateur pour l’économie.

Le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation en baisse

4.535 personnes sont toujours hospitalisées en raison du coronavirus, selon ce bilan quotidien et 381 malades sont en service de réanimation. Des chiffres en baisse puisque mardi, on comptait 4.600 personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 dont 410 en réanimation. A ce jour, 30.576 personnes sont décédées en France de cette maladie, soit 32 de plus en 48 heures.