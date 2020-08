10h47 : « La règle est simple : le port du masque est obligatoire dans les espaces fermés où se trouvent plusieurs personnes »

« La protection passe par le port du masque, le plus possible. Je vous rappelle que le masque a d’abord été rendu obligatoire dans les transports, puis dans les commerces et les lieux recevant du public, ensuite dans les espaces publics fréquentés, et dans la perspective de la rentrée, la doctrine a été étendue aux entreprises et à l’école. La règle est simple : le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se trouvent plusieurs personnes », a annoncé Jean Castex.