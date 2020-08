Le tueur de Christchurch, Brenton Tarrant, lors de son procès, le 25 août 2020. — SOPA Images / SIPA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Au regard du massacre perpétré, le verdict est sans surprise. Le tueur des mosquées de Christchurch a été condamné ce jeudi à la prison à vie sans possibilité de libération. Le suprémaciste blanc Brenton Tarrant a été reconnu coupable de 51 meurtres de fidèles musulmans lors de la tuerie en 2019. C’est un verdict exemplaire pour un acte sans précédent. Le tueur est en effet la première personne à être condamnée en Nouvelle-Zélande à la réclusion à perpétuité incompressible.

Le commissaire européen au Commerce Phil Hogan a démissionné mercredi soir. Il ne pouvait plus faire face à la pression qui s’intensifiait depuis plusieurs jours après le scandale provoqué par sa participation à un dîner de gala en Irlande en dépit des restrictions sanitaires. C’est un coup dur pour l’Irlande qui pourrait perdre de son influence en Europe. La démission d’un commissaire est en effet toujours une affaire délicate car elle affecte l’ensemble de l’équilibre géographique et politique sur lequel repose la Commission. Et maintenant, rien ne dit que l’Irlande parviendra à garder le prestigieux poste de commissaire au Commerce qu’un autre pays pourrait convoiter en cas de remaniement de l’équipe.

Ne plus rien laisser passer. Aux Etats-Unis, les basketteurs des Milwaukee Bucks ne se sont pas présentés sur le parquet, mercredi, alors qu’ils devaient disputer leur 5e match des playoffs face à Orlando. Ils ont décidé de boycotter la rencontre pour protester contre les violences policières, alors que Jacob Blake a été grièvement blessé dimanche, dans le Wisconsin. La NBA a annoncé que les trois matchs prévus mercredi (Orlando-Milwaukee, Thunder-Rockets et Blazers-Lakers) étaient repoussés.