Le port du masque est déjà obligatoire rue Sainte-Catherine à Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

Alors que l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a classé la Gironde en « vulnérabilité élevée » face à l'épidémie de coronavirus, la mairie de Bordeaux va annoncer un renforcement des mesures concernant le port du masque en ville.

Celui-ci est déjà obligatoire dans les rues Sainte-Catherine et Porte-Dijaux. « En conformité avec les consignes de Santé Publique de France et de l’ARS sur la circulation du coronavirus dans la région et notamment à Bordeaux, Pierre Hurmic maire de Bordeaux a décidé d’étendre dès lundi prochain, l’obligation du port du masque en extérieur, dans les lieux publics ouverts », indique ce mercredi la municipalité dans un communiqué. Le port du masque devrait être rendu obligatoire dans tout le centre-ville. La mesure sera détaillée vendredi matin.

Rendez-vous désormais obligatoire aux drive de dépistage du CHU

Parallèlement, le CHU de Bordeaux met en place la prise de rendez-vous

aux drives de dépistage du Covid-19. « La très forte affluence de ces derniers jours a engendré une attente devenue trop importante pour les patients qui souhaitent être dépistés, indique l’établissement ce mercredi. La prise de rendez-vous devient donc la règle à compter du vendredi 28 août. »

Les réservations peuvent se faire en ligne sur le site Internet du CHU (rendez-vous-chu.fr) ou par téléphone au 05.57.82.00.05

Les rendez-vous sont proposés en mode piéton ou voiture, pour une ou plusieurs personnes, aux unités de dépistage de Pellegrin à Bordeaux et Haut-Lévêque à Pessac.