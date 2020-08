Est-ce parce que le Premier ministre australien vient de faire savoir son intention de rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus qu’une vidéo manipulant des images datant du mois d’avril dernier resurgit ? Les images montrent Annastacia Palaszczuk, Première ministre de l’Etat australien du Queensland, dans le nord-est du pays, recevoir une injection de vaccin contre la grippe le 28 avril.

Ce qui n’aurait pu être qu’une banale opération de communication s’est transformé en théorie du complot : l’élue est accusée de ne pas avoir réellement reçu l’injection.

Pour preuve, les partisans de cette théorie publient une capture d’écran sur laquelle on distingue l’aiguille de la seringue toujours recouverte d’un capuchon en plastique alors que la soignante l’approche du bras d’Annastacia Palaszczuk. La Première ministre n’aurait donc pas été réellement vaccinée. CQFD ? Pas vraiment.

FAKE OFF

La Première ministre a bien reçu l’injection, comme le rappellent des médias australiens. La séquence entière, qui dure à peine une minute, a été filmée par 7News Brisbane, une chaîne de télévision locale.

En quelques instants, Annastacia Palaszczuk reçoit le vaccin. « Je n’ai rien senti », lance-t-elle alors.

“That was so quick!” Premier @AnnastaciaMP was filmed getting her flu shot yesterday before being asked by a photographer to re-enact the moment for more pictures. https://t.co/VZ3A1cGXPF #7NEWS pic.twitter.com/7wsy2OAw63

Un journaliste présent demande alors à la soignante de refaire le geste, afin de pouvoir prendre des photos. On entend distinctement le bruit des appareils photo en arrière-plan. Ce n’est qu’à ce moment-là que la soignante se saisit d’une autre seringue, recouverte d’un capuchon.

La première ministre a également posté une vidéo de la vaccination, filmée sous un autre angle.

Both the flu and COVID-19 can be life threatening and put pressure on our hospitals, so it’s important we do everything we can to reduce the risk. #coronavirus #influenza pic.twitter.com/RFHGrK09IF