Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés parmi le personnel du restaurant McDonald’s de Baillargues (Hérault), une commune près de Montpellier.

Le service de presse de la chaîne de fast-food a confirmé auprès de 20 Minutes l’information, publiée par Midi Libre. Si le quotidien régional indique que sept cas sont avérés, McDonald’s dément, mais ne souhaite toutefois pas en préciser le nombre.

« Une désinfection complète »

Le restaurant « a fait instantanément l’objet d’une désinfection complète », indique la chaîne de restauration et « les équipes identifiées comme cas contacts font l’objet de tests et des procédures d’isolement prévues ». « Ainsi, le restaurant de Baillargues prend l’initiative de concentrer son activité, jusqu’à nouvel ordre, en drive pour répondre à la diminution passagère des effectifs », poursuit le service de presse de McDonald’s.

La chaîne rappelle que le personnel est équipé de masques et a été formé aux mesures barrières et au plan de nettoyage renforcé. Les salariés travaillent, poursuit McDonald’s, « en effectif réduit pour éviter les croisements », et « un marquage précis au sol et une barrière physique les guident pour maintenir la distance de 1m minimum ».