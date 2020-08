Le masque n’est pas une fourniture scolaire, mais un équipement de protection. C’est en substance ce qu’a dit Jean Castex, interrogé ce mercredi sur France Inter sur la gratuité des masques pour les élèves, réclamée par plusieurs formations politiques. Une demande que le gouvernement a évacuée mardi soir.

« On sait que la France est un îlot de bonheur mais aucun pays au monde n’a généralisé la gratuité des masques », a commencé le Premier ministre. Il a rappelé qu'« il y a des masques gratuits dans deux cas », pour « toute personne, quel que soit son âge, qui est fragile pour des critères médicaux et pour les personnes précaires ».

.@JeanCASTEX : "Il n'y a pas de gratuité générale des masques, pas plus qu'il n'en existe ailleurs. On cible les personnes vulnérables et les personnes les plus précaires." #le79inter pic.twitter.com/9UDvLHBRAa