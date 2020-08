Des lycéennes portant un masque. — Bony

La pression était forte, de la part d’élus et de responsables politiques, pour obtenir la gratuité des masques pour les collégiens et les lycéens à la rentrée. Mais l’exécutif a tranché lors du Conseil de défense sanitaire organisé ce mardi : ce sera non, sauf pour les plus précaires, a-t-on appris de source proche de l’exécutif.

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait déjà annoncé jeudi dernier que des masques gratuits pourraient être fournis au cas par cas aux familles « en grande difficulté ». Mais que, pour le reste, ils feraient partie « des fournitures de rentrée » comme les stylos ou les cartables. Depuis, plusieurs départements, en charge des collèges, et des régions, compétentes pour les lycées, ont annoncé qu’ils allaient fournir gratuitement des masques de protection aux élèves pour la rentrée.

De l'« efficacité sur tous les sujets »

Au cours du Conseil de défense de ce mardi, Emmanuel Macron a « demandé à ce que l’on aille au bout de la gestion locale, avec cohérence et responsabilité des acteurs ». Il a demandé de « l’efficacité sur tous les sujets », a indiqué une source proche de l’exécutif.

Le président a par ailleurs indiqué que des « règles claires » seraient instaurées « partout » en France pour faire face à la reprise de l’épidémie de Covid-19. Une priorité nationale qu’il a exprimée dans un tweet :