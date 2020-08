VOUS TEMOIGNEZ Roulez-vous à bicyclette en ville, à la campagne, en montagne ? Ah mon beau vélo ! Envoyez-nous vos plus beaux clichés de votre cher deux-roues

(ILLUSTRATION) Un vélo rouge avec un panier. — Canva/Illustration

Quand on partait de bon matin. Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » Jamais sans mon vélo. Si certains s’y sont mis pendant le confinement​ avec les « coronapistes », pour d’autres, rouler en deux-roues est une histoire qui dure depuis bien longtemps.

Et avec le temps, chacun bichonne son vélo, et l’affuble de petits détails qui le rendent si unique. Roues customisées, panier fleuri, couleur originale, klaxon atypique… Montrez-nous ce qui fait de votre vélo le plus beau des compagnons de voyage.

