COVID-19 Alors que les vendanges démarrent dans le Bordelais, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a entamé ce mardi une série d’opérations de dépistage des salariés et des travailleurs saisonniers

Opération de dépistage du coronavirus auprès de travailleurs saisonniers dans un château dans le Bordelais. — Mickaël Bosredon/20Minutes

Au château Bertinerie, plus de 80 personnes, dont 72 travailleurs saisonniers, ont été dépistées ce mardi, à 48 h du démarrage des vendanges dans cette propriété.

L’objectif est d’isoler les cas positifs pour éviter la multiplication des clusters, ainsi que l’arrêt brutal de l’activité, ce qui serait une catastrophe économique.

Les vendanges dans le Bordelais sont programmées pour durer cinq semaines, jusqu’à début octobre.

Traquer le virus, et isoler les cas positifs, afin d’éviter la multiplication des clusters, ainsi qu’un arrêt brutal de l’activité. Les vendanges dans le Bordelais, qui démarrent cette semaine avec la récolte des blancs, se dérouleront cette année sous étroite surveillance, épidémie de coronavirus oblige.

En partenariat avec le CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et la chambre d’Agriculture, l’ARS (Agence régionale de santé) de nouvelle-Aquitaine a démarré ce mardi une série d’opérations de dépistage dans les propriétés viticoles du Bordelais. Elles visent essentiellement les travailleurs saisonniers, sachant que « dans le courant du mois de septembre, 14.000 travailleurs supplémentaires rejoignent les rangs de la filière viticole », assure Fabien Bova, directeur général du CIVB. Une filière qui compte entre 55.000 et 60.000 salariés permanents.

« Si toute l’équipe est arrêtée, qui vient finir les vendanges ? »

Au château Bertinerie, à Cubnezais dans le Blayais, plus de 80 personnes, dont 72 saisonniers, ont ainsi été dépistées dans la matinée. Directement à la propriété. Les résultats tomberont d’ici 24 à 48 h, ce qui laissera le temps au copropriétaire du domaine Eric Bantegnies, qui démarre ses vendanges jeudi, de s’organiser, et à l’ARS d’isoler les cas positifs s’il y en avait.

#Bordeaux À l’heure des #vendanges @ARS_NAquit propose des opérations de dépistage gratuites du #Covid19 chez les viticulteurs du bordelais, pour les salariés et les saisonniers, en partenariat avec CIVB pic.twitter.com/crKgi3lV91 — mibosredon (@mibosredon) August 25, 2020

« Il me semblait important de passer tout le monde au tamis du test avant de commencer les vendanges, de façon à s’assurer que l’on n’ait pas d’asymptomatique au milieu des autres », explique le cogérant du domaine de 78 hectares en appellation Blaye-Côtes de Bordeaux. « Il s’agit aussi de s’assurer que l’on n’ait pas de risque d’arrêt des vendanges, avec la mise en quarantaine de l’ensemble de l’équipe au bout d’une quinzaine de jours. Si toute l’équipe est arrêtée, qui vient finir les vendanges, qui vient terminer les vinifications ? Il n’y a pas de plan B. Evidemment, le risque n’est pas écarté à 100 %, mais au moins on part serein. »

« On part sur des bases saines, et j’ai le sentiment d’avoir pris mes responsabilités »

Il persiste effectivement le risque qu’un ou des saisonniers qui viendraient rejoindre sa propriété au cours des vendanges, aient contracté le virus sans le savoir. « Mais je vais encourager les nouveaux entrants à faire des tests de leur côté. Au moins, on part sur des bases saines, et j’ai le sentiment d’avoir pris mes responsabilités. » Eric Bantegnies reconnaît que sa démarche lui permet aussi de se protéger juridiquement. « Je n’ai pas envie que certains se retournent contre l’employeur estimant qu’on les a mis dans une situation de danger. »

Eric Bantegnies, copropriétaire du château Bertinerie, dans le bordelais - Mickaël Bosredon/20Minutes

L’exploitant explique que « tout un protocole est également mis en place, avec port du masque quand on entre et quand on sort du rang. » Les vendangeurs pourront toutefois retirer leur masque pour travailler dans les rangs, « parce que travailler avec le masque, avec les chaleurs qu’on va avoir début septembre, cela va être compliqué. » Eric Bantegnies espère que « le respect des règles à l’intérieur de l’entreprise, permettra de réduire considérablement les risques. »

« Deux objectifs : lutter contre l’épidémie, et participer au maintien de l’activité économique »

A ce jour, une trentaine de propriétés se sont déjà manifestées pour accueillir à leur tour des opérations de dépistage de leurs salariés. « A partir de maintenant, l’ARS va faire ce qu’elle a fait ici dans ces propriétés, explique Fabien Bova. Toute la filière est informée, et l’ARS a accès à nos éléments cartographiques pour programmer les dépistages. Notre souhait est de commencer les vendanges dans les meilleures conditions en repérant les cas positifs en amont. »

« A charge pour nous de trouver des équipes de prélèvement, et de s’assurer que les résultats soient produits dans d’excellentes conditions, complète Olivier Serre, directeur de la délégation départementale de l’ARS. Nous avons deux objectifs : lutter contre l’épidémie, et participer au maintien de l’activité économique. »

Les vendanges devraient s’étaler jusqu’à début octobre

Pour le dépistage au château Bertinerie, « nous avons pris contact avec un laboratoire pour la partie analyse, et nous avons fait appel à la sécurité civile pour effectuer les prélèvements dans des conditions sécurisées », détaille Olivier Serre. Mais l’opération peut aussi se dérouler dans une salle des fêtes à proximité, ce qui permet de regrouper le dépistage de plusieurs propriétés. « Nous avons la chance d’avoir en Gironde une répartition des laboratoires et des établissements de santé qui est assez homogène », souligne le directeur départemental.

Après les vendanges des blancs, suivront celles des rouges, qui s’échelonneront au fur et à mesure de la maturité des différents cépages. La récolte dans le Bordelais, plus grand territoire viticole de France avec 117.000 hectares, devrait durer cinq semaines, jusqu’à début octobre.