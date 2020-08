Un Canadair combat le feu près d'Istres, le 24 août 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme chaque été, les flammes ravagent le Sud-Est de la France. Un important incendie s’est déclaré ce lundi dans l’après-midi sur les communes d’Istres, Saint-Mitre-les Remparts et Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. Le feu s’est déclaré entre les étangs de Lavalduc et de Citis, au cœur de la forêt de Castillon, vers 14h05. A l’heure où ces lignes sont écrites, les flammes ont déjà détruit 500 hectares et près de 1.300 pompiers sont mobilisés.

🔴 [#Opérations] #FeuxDeForet commune #Istres. 1300 pompiers sur place appuyés par 11 moyens aériens de la @SecCivileFrance et des HBE des #Pompiers13 + 14 colonnes de renfort et @MarinsPompiers. Le feu est toujours actif sur le flanc droit. Près de 500 hectares ont été parcourus pic.twitter.com/D48ggLasnN — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 24, 2020

Les parents vont peut-être pouvoir enfin savoir. Michel Fourniret va être entendu ce mardi, mais aussi mercredi, par la juge chargée de l’enquête sur la disparition en 2003 d’Estelle Mouzin. Cette audition vient quelques jours après que son ex-épouse l’a accusé d’avoir tué la fillette dans les Ardennes, a-t-on appris lundi de source proche du dossier, confirmant une information de BFM TV. Personne ne sait s’il livrera ses secrets. Michel Fourniret a en effet l’habitude de jouer une véritable partie d’échecs lors de ses interrogatoires.

Après les démocrates, c’est au tour des républicains de se réunir pour investir leur candidat pour la présidentielle américaine. La convention républicaine, qui se déroule de lundi à jeudi à Charlotte, a officiellement désigné Donald Trump pour l’élection du 3 novembre. Durant les discours de cette première journée, l’actuel locataire de la Maison-Blanche et ses alliés ont mis en garde les électeurs contre les « démocrates radicaux » qui « veulent voler l’élection » et « détruire vos vies et vos villes ».