Un site de dépistage du Covid-19 à Paris, le 6 août 2020. — Michel Euler/AP/SIPA

« Des indicateurs sanitaires préoccupants. » L’Agence régionale de la santé a publié un communiqué alarmant sur la situation sanitaire au Cap-d’Agde, et plus particulièrement au village naturiste. Plus de 800 tests de dépistage du coronavirus ont été réalisés entre le lundi 17 et le vendredi 21 août et deux tiers des résultats sont connus à ce jour.

Sur l’ensemble de la station balnéaire, le taux de positivité au Covid-19 s’élève à 20 %. Mais il explose dans le village naturiste où les premiers résultats ont confirmé près de 30 % de cas positifs (contre 7 % dans le reste de la commune). C’est le nombre important de tests positifs effectués sur des personnes ayant fréquenté a commune, à leur retour de vacances, qui a alerté les autorités.

Reporter ses vacances prévues au village

Le préfet de l’Hérault a enjoint les résidents du village naturiste à « se faire dépister avant de partir pour rejoindre leur lieu de résidence ». Et il demande « à ceux qui souhaitent s’y rendre de différer leur déplacement ». Des dépistages gratuits ont été mis en place à proximité immédiate du village.