FAITS DIVERS Les six personnes mises en cause sont suspectées d’avoir dégradé un bar du Vieux Lyon mardi soir et « pris à partie » trois hommes attablés en terrasse

Illustration de policier en France. — SYSPEO/SIPA

On ne sait pas pourquoi la rixe a éclaté. Six membres présumés de la mouvance d’ultra-gauche ont été mis en examen pour violences aggravées après une rixe dans un bar du Vieux Lyon, quartier traditionnellement fréquenté par des groupuscules d’ultra-droite, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Ces six individus « suspectés d’appartenir à la mouvance ultra-gauche » ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire après leur mise en examen pour « violences aggravées » et « dégradations en réunion » notamment, a indiqué le parquet de Lyon. L’enquête se poursuit « pour déterminer le contexte et les motifs de ce passage à l’acte violent ».

Ils auraient pris à partie trois hommes attablés

Les mis en cause font partie d’un groupe d’une vingtaine de personnes ayant dégradé un bar du Vieux Lyon mardi soir et « pris à partie » trois hommes attablés en terrasse. Deux d’entre eux se sont vus prescrire deux et quatre jours d’interruption totale de travail.

« C’était ciblé », selon Ben, le gérant du bar le « Big White », cité dans les pages du Progrès. « Le groupe antifa avait repéré l’un d’eux affilié à l’extrême droite ». Toujours selon le quotidien régional, au lendemain de cette rixe, une trentaine de militants se revendiquant de l’ultra-droite se sont rassemblés devant le bar et ont lancé des fumigènes.

Les militants d’ultra-droite sont régulièrement visibles à Lyon, lieu d’implantation de plusieurs groupuscules tels que l’Action française, le Bastion Social ou Génération Identitaire. L’année dernière, les manifestations des « gilets jaunes » avaient été le théâtre de nombreux affrontements entre militants d’ultra-gauche et d’ultra-droite dans les cortèges.